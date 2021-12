De beste slimme camera’s voor binnen van dit moment – 2021/2022

De beste slimme camera’s van dit moment

Slimme camera’s voor binnen kun je om allerlei redenen in huis plaatsen. Wil je een oogje in het zeil houden wanneer je er niet bent? Misschien wil je je hond of kat in de gaten houden? Of wellicht combineer je hem met een slim slot; zo kun je hem in de gang hangen en checken wie er binnenkomt. Bijvoorbeeld omdat je de buren via een app toegang verleend hebt of de postbode even snel dat pakket laat binnenzetten. Maar je kunt hem ook op een babykamer gebruiken of elders in huis, waardoor je waardevolle spullen of leden van het gezin kunt beschermen. Zo’n camera moet dan natuurlijk wel aan specifieke eisen voldoen; weinig slimme camera’s voldoen écht aan alle eisen.

Dit artikel wordt continu bijgewerkt om je een overzicht te geven van de beste camera’s van het moment. De laatste update is gedaan in december 2021.

Waar moet je op letten?

Een slimme camera voor binnen, een buitencamera en een deurbel hebben veel overeenkomsten, ook al worden ze op een andere manier gebruikt. Desondanks moet je toch goed opletten, omdat de ene camera de andere niet is. Het prijsverschil zit hem soms niet alleen in de functionaliteit of het design, maar ook gewoon in de naam van de fabrikant. Duur is niet altijd beter, maar soms is goedkoop wel duurkoop. Lees je dus altijd goed in over de specificaties, de mogelijkheden en een eventueel abonnement. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Let bijvoorbeeld op het bereik van de ingebouwde wifi-antenne. Het kan zijn dat je binnencamera te ver weg staan van een modem, router of meshnetwerk, maar die kans is klein. Desondanks is het toch iets waar je rekening mee moet houden. Een ander belangrijke onderdeel met betrekking tot internet is de integratie met externe diensten. Is er een cloudabonnement en is die verplicht? Is er ondersteuning voor stemassistenten en zo ja, welke dan? Veel mensen kiezen of voor de Google Assistent, of voor Siri of voor de Engelssprekende Amazon Alexa-assistent.

Advertentie

De beeldkwaliteit is zonder meer belangrijk. Over welke resolutie beschikt de camera? En is er bijvoorbeeld ondersteuning voor high dynamic range? Hoe zit het met de nachtvisie? Is die in kleur of alleen zwartwit? Is er tweewegcommunicatie aanwezig? En wat voor soort meldingen kan er allemaal doorgestuurd worden naar je smartphone? Zo zie je maar dat er veel mogelijkheden zijn. Je vindt ongetwijfeld een camera die bij je wensen past, maar het is even zoeken. Verder moet je letten op zaken als bewegingssensoren en de optie voor het inspreken van een bericht bij afwezigheid. Laten we ook zeker niet de app vergeten — dat is de interface waar je dikwijls mee te maken krijgt.

Sommige slimme camera’s werken met een hub, terwijl andere een micro-sd-kaart ondersteunen voor lokale opslag. Tot slot is het een trend om steeds geavanceerdere opties in te bouwen. Denk aan gezichtsherkenning of slimme meldingen. Hiervoor moet je wel vaak betalen met een maandelijks abonnement, ook eventueel in combinatie met cloudopslag.