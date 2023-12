Weer een nieuwe streamingdienst: Canal+ voor 5 euro per maand

Gisteren, maandag 4 december, is de streamingdienst van Canal+ officieel live gegaan. Via de app van Canal+ en Ziggo krijg je voor 5 euro per maand toegang tot alle content die het bedrijf te bieden heeft. Niet geheel onverwacht gaat het vooral om content gemaakt door de Canal+ Group.

Naast een groot aantal Europese producten gemaakt door de Canal+ Group krijg je toegang tot diverse Amerikaanse series en films van onder meer Fremantle, Dutch FilmWorks, Lionsgate en Lumière . En aangezien Canal+ eerder dit jaar een belang in Viaplay genomen heeft zijn ook verschillende series en films van dat bedrijf binnen de streamingdienst te bekijken. Gebruikers van Canal Digitaal worden automatisch per 29 januari omgezet naar Canal+, waarmee alles binnen één platform geplaatst wordt.

De streamingdienst Canal+ kost 5 euro per maand of 50 euro per jaar en biedt de mogelijkheid om op maximaal twee apparaten tegelijk te streamen. Het downloaden van films en series kan ook. Canal+ biedt helaas geen 4K-kwaliteit aan.