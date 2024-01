Nanoleaf lanceert Skylight, Lightstrip en Outdoor lights

Nanoleaf ken je van de LED-lichtpanelen die je zelf in iedere vorm kunt ophangen. Via de app kies je tal van scenes en mogelijkheden of maak je je eigen lichteffecten. Tijdens de CES 2024 heeft Nanoleaf vier nieuwe producten op het gebied van verlichting gepresenteerd. Zo is daar de Nanoleaf Skylight Modular Ceiling Light. Deze nieuwe lichtpanelen zijn speciaal ontworpen voor aan het plafond. Het moet aan de ene kant functioneel licht brengen voor alledaags gebruik, maar maakt daarnaast gebruik van de kenmerkende Nanoleaf-eigenschappen om zelf je lichteffecten te maken. Nieuwe scenes als Gentle Rain en Sun Shower zorgen voor zacht licht voor ieder moment van de dag.

Ieder paneel zorgt voor 1400 lumen aan licht met een levensduur van 25.000 uren. Skylight biedt ondersteuning voor Rhythm Music Visualizer, Schema’s, Magic Scenes en diverse kleurenopties. Je kan zelf weer een design maken aan het plafond en vervolgens stoeien met de ontelbare keuzemogelijkheden op het gebied van lichteffecten.

Drie nieuwe producten met Matter-ondersteuning

Nanoleaf lanceert ook drie nieuwe lampen met ondersteuning voor Matter. Zo is daar de Smart Multicolor Lightstrip voor binnen en de Smart Multicolor Outdoor String Lights en Smart Multicolor Permanent Outdoor Lights voor buiten. Nanoleaf begeeft zich hiermee ook voor het eerst op het terrein van de buitenverlichting. De nieuwe producten integreren moeiteloos met je andere Nanoleaf-producten en kun je ook opnemen binnen je schema’s en automatiseringen. Een gradient-effect is bij alle drie de producten aanwezig, waarbij kleuren langzaam in elkaar overlopen.

Bedien de nieuwe lampen via de Nanoleaf-app via bluetooth of wifi of kies voor de nieuwe smarthomestandaard Matter. Prijzen zijn nog niet bekend, maar deze drie nieuwe producten met Matter-ondersteuning moeten in het voorjaar verschijnen.

Prijs en beschikbaarheid

De Nanoleaf Skylight is vanaf nu te koop als preorder en is vanaf eind januari daadwerkelijk verkrijgbaar. Een starterspakket met drie panelen kost 249,99 euro. Een los paneel kun je kopen voor 79,99 euro.

Lees meer over Nanoleaf.