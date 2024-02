Design en installatie

Vergelijk de Maxi-Cosi See Pro met de reguliere Maxi-Cosi See en je ziet geen verschil. Beide camera’s zijn namelijk volledig identiek qua uiterlijk. Voorzien van een plastic behuizing met aan de onderkant een hout-look en bovenop het 360 graden draaibare bolletje waar de camerasensor te vinden is. De camera is iets groter dan de gemiddelde beveiligingscamera. Het is geen hoogvlieger qua gebruikte materialen, want het voelt in de hand een beetje goedkoop aan, maar op een kast valt dit niet op en oogt de hout-look juist hoogwaardig. Nadere inspectie laat toch één verschil zien. De nieuwe See Pro heeft een usb-c-aansluiting, terwijl het oude model een micro-usb-aansluiting heeft. Intern zijn er natuurlijk wel grotere verschillen aan te duiden, alleen al door de 4k-camerasensor aan boord.

De installatie ging zoals we van Maxi-Cosi gewend zijn. Grotendeels makkelijk, maar toch met een kanttekening waar we de vorige keer ook mee te maken kregen. Je moet toestemming geven bij de app-rechten op je telefoon voor ‘Apparaten in de buurt’. Doe je dit niet, dan zal het product niet gevonden worden. Apart is dat we dit nooit bij andere smarthome-apparatuur handmatig moeten aangeven, maar wel bij Maxi-Cosi. Je klinkt bij andere slimme producten gewoon op toestaan bij de in beeld komende pop-up en je bent klaar. Hier moet dat echt handmatig. Hoe dan ook, als je het weet is het niet ingewikkeld. Het product werkt via wifi (alleen 2,4GHz) en de rest van de installatie is erg gemakkelijk. Volg de stappen, kies je wifi-netwerk en voer het wachtwoord in. Het wijst zichzelf.

Eenmaal geïnstalleerd is het tijd voor de plaatsing van de See Pro en het is goed om te zien dat Maxi-Cosi geluisterd heeft naar de aandachtspunten van de vorige keer. De reguliere See-babyfoon kon je natuurlijk ook neerzetten, maar ver genoeg naar beneden kijken in het ledikantje was onmogelijk. Daarom was de enige manier om de See Babyfoon een goed overzicht te laten krijgen om de camera aan de wand te hangen. Dit keer is er niet alleen wandbevestiging te vinden, maar ook een voetje om de camera plat neer te zetten. Dit voetje zet de camera al meteen in een hoek neer en dus is het veel makkelijker om de See Pro Babyfoon nu in het ledikantje te laten kijken. Goed over nagedacht dit keer!