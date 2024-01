Nieuwe uitgave: Music Emotion januari 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Cambridge Audio Edge NQ & Edge M – Great British Sound

Groot-Brittannië is niet alleen de bakermat van ‘s werelds meest belangrijke muzikale stromingen, zoals bijvoorbeeld The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Sex Pistols, Pink Floyd of David Bowie, maar kent ook een rijke geschiedenis op het gebied van klassieke koren en orkesten, Èn van hifi. Al vele decennia kennen we oer-Britse merken zoals Quad, Wharfedale, Meridian, SME, KEF, Audiolab of Bowers & Wilkins. Enkele zijn uitgegroeid tot grote producenten, andere hebben ervoor gekozen om wat kleiner te blijven, maar niet minder fijn. Tot die merken behoort ook Cambridge Audio. In 1968 opgericht, heeft dit merk de afgelopen decennia al heel wat keren geschiedenis geschreven en prijzen gewonnen met bijzondere hifi-componenten. Research en development waren altijd al sterk in de genen van Cambridge Audio aanwezig. Waar dit vandaag de dag allemaal toe heeft geleid, kon ik bij Poulissen Audio Video Center in Roermond beluisteren.

Van Medevoort PF470 – Een filter dat werkt

Klinkt de stereo in de avond, het weekend en ës nachts beter dan overdag? Dan is het tijd voor een netfilter. Veel van die filters veranderen het geluid. De bedoeling is om de weergave echt te verbeteren. Van Medevoort heeft daarom het PF470 modulaire Power Line Filter ontwikkeld. Dat doet hier dienst in de studio en tijdens reviews, waar altijd aangepaste en tijdelijk aanwezige systemen voor worden ingezet.

REKKORD Audio M600 – Blitzblank Geputzt met platenwasser

Samen met de REKKORD M600 ontving ik van distributeur House of Music een REKKORD RCM-platenwasser. Kwestie van de platen brandschoon af te kunnen spelen, wat natuurlijk aardig meegenomen is.

De REKKORD RCM is een flink uit de kluiten gewassen apparaat dat veel gelijkenissen vertoont met een Pro-Ject-platenwasser. De RCM komt immers uit de Pro-Ject-fabriek in TsjechiÎ, hetgeen allerminst verwonderlijk is als je de familiebanden van REKKORD kent.

JBL SA550 & MP350 Classic hifi-combinatie – IJzersterk

Op de redactie van Music Emotion ontvangen we de SA550-geïntegreerde versterker en de MP350-netwerkspeler uit de nieuwe Classic-lijn van de Amerikaanse audiofabrikant JBL. Twee fraai ogende hypermoderne hifi-componenten die optisch naadloos bij elkaar passen. Een fraai uiterlijk zegt natuurlijk helemaal niets over de uiteindelijke prestaties. Presteren deze retro-ogende hifi-componenten net zo goed als deze eruitzien?

Exposure 3510 voor- en eindversterker – Vloeiend en in dienst van de muziek

Wanneer ik mijn archief raadpleeg zie ik dat het op de kop af een jaar geleden is dat ik een Exposure 3510-voorversterker en mono eindversterkers beluisterd heb voor een recensie. De set die importeur Tophifi nu bij mij afgeleverd heeft is de afgeslankte versie. Dezelfde voorversterker, echter dit keer gecombineerd met een stereo eindversterker. Betaalbaarder en geschikt voor gebruikers met minder veeleisende luidsprekers. Hoewel dat laatste nog steeds relatief is aangezien de eindversterkers van Exposure altijd erg stabiel blijken en een flink vermogen kunnen leveren. Genoegzaam bekend is de onderkoelde, bijna Spartaanse vormgeving van Exposure. Tijdloos, en de apparaten uit de diverse series zijn zowel technisch als visueel goed te combineren.

Bowers & Wilkins 603 S3 – Publieksfavoriet wordt makkelijker aan te sturen

Na de vernieuwing van de high-end 800 Series en de populaire 700 Series komt nu de derde en goedkoopste luidsprekerfamilie van Bowers & Wilkins aan de beurt. We testen het hoogste model, de 603 S3-vloerstaander, die je inmiddels moeilijk nog een budgetspeaker kunt noemen.

Sennheiser AMBEO Soundbar Mini & AMBEO Sub – Ambeo voor een prikje? Tijdens de IFA 2023 introduceerde Sennheiser een compactere en goedkopere versie van de veelgeprezen AMBEO-soundbar. Kan de Sennheiser AMBEO Mini dezelfde kwaliteit leveren als de twee grote AMBEO-soundbars van het merk?

T+A – “Onze producten moeten twintig jaar of langer meegaan”

Toen T+A 45 jaar geleden door de jonge Siegfried Amft werd opgericht, wist niemand dat het zou uitgroeien tot een heus icoon van de Duitse hifi-industrie. En ook niet dat het familiebedrijf heel veel succes zou behalen met high-end audio-apparatuur. Een bijzonder verhaal dus, waarbij twee zinnen heel goed de bedrijfsfilosofie samenvatten: ‘We zijn wetenschappers’ en ‘We zijn gedreven door nieuwsgierigheid’.

Rhapsody 2.0 – Heerlijke, intense ervaring

Het is voorjaar 1988. De bitterkoude wind waait rond een voor mij op dat moment nog volkomen onbekende villa. Een statig en monumentaal onderkomen uit de jaren twintig, gelegen aan de Hilversumse Borneolaan. Een pand waar ik op dat moment samen met een landelijk bekende high-end importeur naar onderweg ben om er spullen af te leveren. Niet wetende dat de opvallend muzikaal geladen, prikkelende atmosfeer mij voor de komende 35 jaar niet meer los zou laten en zelfs muzikaal zou gaan vormen. Maar zoals met alles komt ook hier een einde aan en valt na 3,5 decennium het doek. Dus reden voor verdriet en treurnis? Nee, gelukkig niet. Want Rhapsody mag dan zijn vertrokken uit het Gooi, in het piepkleine Noord-Brabantse dorpje Overlangel wordt het onvoltooide avontuur gelukkig voor alle liefhebbers verder vervolgd. Alleen wel op compleet andere wijze.

Audiotrends 2023

De jaren 2020-2022 waren niet enkel voor de audiowereld woelig, dat weten we allemaal. Maar het aflopen jaar was al heel anders en dat belooft 2024 ook te zijn. Met dank aan nieuwe technologieÎnÖ en Swifties?

Wishlist 2024

Drie tv-series – die je in 2023 gezien moest hebben…

Drie tv-series – die je in 2024 moet gaan zien…

Tien films – die je in 2023 gezien moest hebben

REPORT: Audio Show iEar’ 2023

De grootste audio- en videobeurs van de Benelux was precies zoals je het zou verwachten: groter, drukker en boeiender dan ooit. Wat viel zoal op tijdens die spetterende tweedaagse iEarí Audio Show 2023 in het Willem II-stadion in Tilburg?

REVIEWS: Muziektips Theo Wubbolts en Ruud Jonker

