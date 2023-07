Nanoleaf 4D in gebruik

Uiteindelijk valt of staat de Nanoleaf 4D met het meekleuren bij de beelden op de televisie. Volgens het bedrijf zal dit in realtime gebeuren. Dat moet eigenlijk ook wel, want bij snelle actiescenes is het erg vervelend als de kleuren veel te laat op de wand achter je televisie verschijnen en niet meer overeenkomen. Laten we beginnen met het feit dat deze lampen net even anders werken dan Ambilight op je Philips-tv. De lightstrip kan namelijk ook gedeeltelijk uit staan. Er worden niet continue allerlei kleuren weergegeven, maar als het vereist is op een gedeelte van het scherm staat de lightstrip ook uit. Kijk je een hele donkere aflevering van Game of Thrones? Dan zal de Nanoleaf 4D nauwelijks het beeld gaan spiegelen op de wand achter de tv. Zap je voorbij een grote studioshow als The Talent Scouts op SBS6, dan valt op hoe goed de Nanoleaf 4D die felle studiolampen in huis weet te toveren. Juist doordat ledjes aan en uit kunnen staan leverde dit een spectaculair geheel op dat echt een meerwaarde voor je televisie is. De felle neonstrepen op de televisie lopen dan gewoon door over de wand en dat doet de Nanoleaf 4D echt heel goed. Ga je mee met Max Mayfield in Stranger Things naar ‘The Upside Down’? De rode sfeerbeelden en de bliksemschichten worden perfect op je wand getoverd, waarbij de rode bliksemschichten ook bij ons over de wand schieten. Dit doet de Nanoleaf 4D allemaal heel goed en zelfs beter dan met Ambilight op onze Philips The One-tv op kantoor.

Toch is niet alles perfect bij dit product. Uiteindelijk is het bij Nanoleaf allemaal vrij basic. De camera reageert daarnaast net niet helemaal in realtime, je ziet een kleine vertraging naar het begin van de overgang. Nu stoort dit eigenlijk niet erg, maar zodra de juiste kleur getoond wordt duurt het even voordat die kleur op z’n felst is. Dat duurt me persoonlijk net even te lang, want als er vervolgens alweer een nieuwe scene op tv getoond wordt loop je soms achter de feiten aan en is het eigenlijk te druk qua continue wisselende kleuren op de wand. Of ik word oud, dat kan ook. Bij Ambilight op onze Philips-tv is dit vergelijkbaar, maar een kleur is daarbij net even wat sneller op de juiste intensiteit dan bij Nanoleaf. De kleuren bij Nanoleaf zijn wel veel feller en intensiever en qua kleur kun je dit echt volop aanpassen. Dat is wel iets waar Ambilight niet aan kan tippen.

Het zou beter zijn wanneer je als gebruiker de keuze had hoe snel een kleur getoond mag worden. Het is voornamelijk toch een softwaredingetje waar jij als gebruiker de keuze over zou moeten hebben. Mag een kleur snel helemaal fel op de wand komen? Of moet dat geleidelijk gaan? Geef de gebruiker de keuze binnen de limieten van de hardware hoe snel de ‘opwarmtijd’ van een kleur mag zijn. Al die overgangen nu maakt het juist een beetje te druk en dat past niet bij iedere film of tv-show. Nanoleaf heeft daar gedeeltelijk wel een oplossing voor door niet voor 4D te kiezen, maar voor wat minder kleuren. 3D, 2D of 1D is via de app gemakkelijk in te schakelen, maar mist toch de sfeer van 4D.

De camera hebben wij boven de televisie hangen en dat stoort eigenlijk helemaal niet. Het hangt ver boven het beeld en kijkt naar beneden, dus behalve dat het cosmetisch wellicht niet helemaal fraai in de woonkamer is, zul je er in de praktijk geen last van hebben. Je kunt de camera ook voor de televisie zetten, dan heb je er nog minder last van. Vind je het geen fijn idee dat er constant een camera in de woonkamer meekijkt naar de televisie? Volgens Nanoleaf wordt de camera puur gebruikt om het scherm te kunnen spiegelen en niet voor andere zaken, maar een magnetische privacy cover kun je snel en gemakkelijk voor de lens plaatsen wanneer je dit product niet gebruikt. Uiteindelijk zit alles aangesloten op de controlebox. Hier vind je ook een aantal fysieke knoppen. Voor dagelijks gebruik heb je de Nanoleaf-app eigenlijk niet nodig. Via de aan/uit-knop op de controlebox start je de Nanoleaf 4D op en kiest het product de laatst gebruikte functie. Ook vind je hier knoppen voor Sync en Rhythm en, als je gewisseld hebt, kun je ook weer terug naar de tv spiegelen.