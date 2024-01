De Samsung Galaxy S24-serie met Galaxy AI is nu verkrijgbaar (ADV)

Samsung Galaxy S24+

De ‘Plus’-versie beschikt meestal over een iets groter scherm, maar is verder meestal identiek aan het reguliere model. Zo niet deze keer, want Samsung heeft de verschillen groter gemaakt waardoor de Samsung Galaxy S24+ voor een deel echt een ander toestel is geworden.

Zo beschikt de Samsung Galaxy S24+ over een groter Dynamic Amoled-scherm van 6,7-inch. Ook de resolutie is een stukje hoger. Dit keer treffen we een QHD+-resolutie (120Hz) aan. Het toestel heeft 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.900 mAh en kan met 45W opgeladen worden. Een stukje sneller dan het reguliere toestel dus. Dankzij het grotere en scherpere display, de grotere batterij met sneller opladen en meer werk- en opslaggeheugen is de Samsung Galaxy S24+ echt een ander toestel dan de reguliere Galaxy S24.