Samsung lanceert BESPOKE huishoudelijke apparatuur met AI

Tijdens een wereldwijd lanceringsevenement heeft Samsung de nieuwe BESPOKE AI-lijn gepresenteerd. De serie legt de basis voor een echt slim huis met ingebouwde wifi, camera’s en kunstmatige intelligentie. De nieuwe AI Hub, een verbonden 7-inch LCD-scherm dat aan meerdere producten is toegevoegd, maakt een geheel verbonden ecosysteem mogelijk, mede dankzij de ondersteuning voor SmartThings.

De BESPOKE AI-serie is een complete serie met de BESPOKE French Door Refrigerator met AI Family Hub+, de Hybrid Refrigerator, de Infinite Induction Line, de AI Laundry Combo, de BESPOKE Jet Bot Combo AI, de Jet AI, de Cube Air Infinite Line en nog veel meer. Koelkasten, kookplaten, was- en droogcombinaties, robotstofzuigers. Samsung pakt flink uit om witgoed en huishoudelijke apparatuur volledig slim te maken.

AI speelt een grote rol. Denk aan intelligentie AI-functionaliteiten als AI Object Recognition, AI Floor Detection en Clean Station Steam+ voor de robotstofzuiger Jet Bot Combo AI. Of wat dacht je van de BESPOKE AI koel-vriescombinatie met AI Energy Mode om drie uur energie per dag te besparen? Ook de stemassistent van Samsung, Bixby, gaat een rol spelen in het geheel. Generatieve AI moet ervoor zorgen dat Bixby steeds complexere opdrachten kan begrijpen.

BESPOKE AI WASH-wasmachines

In totaal werden er veertien nieuwe producten gepresenteerd. Of alles ook naar de Benelux komt? Waarschijnlijk niet, maar Samsung kondigt wel de nieuwe energiezuinigere wasmachines met AI aan in Europa. De BESPOKE AI WASH-wasmachines zijn slechts 60 centimeter diep, maar bieden toch een grote capaciteit. Ze zijn voorzien van energiebesparende technologie als een circulatiepomp, AI Energy Mode in SmartThings Energy, AI Ecobubble voor de juiste behandeling bij het wasgoed en meer. Je kan kiezen voor verschillende kleuren en designs. In totaal vijftien verschillende mogelijkheden in vier productseries. Prijzen lijken te beginnen vanaf 999 euro via de website van Samsung.

