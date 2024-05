De MOON 681 netwerkspeler/dac

MOON heeft best al wel wat ervaring in het bouwen van goede netwerkspelers. In 2012 verscheen hun eersteling, de MOON 180, voorzien van MiND-streamingsoftware. De 681 biedt technologisch het nieuwste van het nieuwste, waarbij het softwareplatform is geëvolueerd tot MiND 2. Om maar te beginnen met het uiterlijk. Het ‘pride of ownership’ kan hier echt niet beter. De 681 is schitterend afgewerkt in two-tone, zwart en fijn gepolijst zilverkleurig aluminium, nergens een schroefje te zien en met een stevig gewicht van 18 kilo. Bovenop zien we in zilverkleurig aluminium het MOON-logo. Wat direct ook in het oog springt is het mooie 4.3” OLED-display. Diepe kleuren, maximale scherpte, zeker het allerbeste display dat ik het afgelopen jaar op een hifi-component heb gezien (gelijkwaardig aan die je achter op de betere fotocamera’s aantreft). Het apparaat roept direct associatie op met hoge kwaliteit. De 681 beschikt over 6 digitale inputs, de MiND 2-netwerkspelersoftware, HDMI met ARC en MDE-1 dac-technologie. Uiteraard zien we een netwerkaansluiting, maar de 681 werkt ook met wifi, waarvoor op de achterzijde ook twee meegeleverde antennes zijn in te pluggen. Er is sprake van een volledig gebalanceerde configuratie en MOON hybride volumeregeling (MHV). Met dit apparaat kun je gemakkelijk uit de voeten met TIDAL, Qobuz, Deezer en HighResAudio. De 681 is compatible met Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect en TIDAL Connect, en is tevens Roon Ready. Ook MQA en DSD zijn uiteraard met dit fraaie apparaat mogelijk. Trouwens, die dac-technologie is best bijzonder, en in staat re-clocking uit te voeren op benchmark-niveau in de hifi-industrie.