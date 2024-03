Nanoleaf en Umbra lanceren stijlvolle Matter-lampen

Nanoleaf en het designteam van Umbra komen met twee nieuwe Matter-lampen. De Cono is een draagbare lamp met een uniek design, terwijl de Cup een tafellamp is die tevens dienst doet als pennenbankje en telefoonlader. De producten werden ook al getoond tijdens de CES in Las Vegas, maar nu zijn ze ook daadwerkelijk te bestellen.

In feite zijn het twee slimme lampen die zijn ontworpen door Umbra, maar intern zijn voorzien van technologie van Nanoleaf. Denk dus gewoon aan slimme lampen van Nanoleaf, want je kan ze ook gewoon bedienen in de app en dankzij Matter-ondersteuning ook via andere platformen.

De Cono draagbare lamp heeft een uniek uiterlijk en kan daardoor op allerlei manieren neergelegd én gedragen worden. De batterij gaat vijf uur mee voordat je deze weer op hoeft te laden via de usb-c-aansluiting. De lamp is volledig te dimmen en kan wittinten en 16 miljoen kleuren weergeven. De Cup tafellamp is volledig zwart, werkt via netvoeding, kan ook 16 miljoen kleuren en wittinten weergeven en doet tevens dienst als pennenbakje en kan je telefoon opladen via de usb-aansluiting.

Prijs en beschikbaarheid

Pre-orders zijn vanaf nu live. De Umbra Cono is op het moment al uitverkocht, maar kost 98,99 euro. De Umbra Cup is nog beschikbaar en kost 134,99 euro. Vanaf 26 maart worden de lampen verzonden.