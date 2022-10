De gangbare maatregelen

Hierin verschilt het smarthome niet veel van het bedrijfsleven. Begin bij jezelf. Denk niet “Het zal mij niet gebeuren.” Doet het op den duur dus gewoon wel. Wees dus oplettend en verwaarloos de eigen beveiliging niet. Zorg voor een cybersecurity-cultuur in het eigen slimme huis (huisgenoten) of kantoor (collega’s). Alle neuzen dezelfde kant op bij cybersecurity en de bijbehorende gedragsregels. De zwakste schakel vormt een toegangspoort voor cybercrime. Niemand opent zomaar een mail van onbekende origine. Banken en andere officiële dienstverlenende bedrijven vragen nooit om cruciale persoonsgegevens en toegangscodes. Bij twijfel bellen naar een vertrouwd telefoonnummer. (Dus niet dat uit de verdachte mail, appje, tweet e.d.).

De eerste stappen betreffen het installeren van antivirussoftware, een adequate firewall en mailscanner. Er is keuze uit softwarematige en hardware bescherming. Software in ieder geval maar een securitychip (bijvoorbeeld bij Apple) en een hardware firewall werken prima. Update regelmatig alle besturingssystemen, antivirussoftware en drivers. De strategie behoort echt end to end te zijn en mag geen losse eindjes kennen. Beveilig de totale netwerkketen in huis of op kantoor. Laat geen achterdeurtjes open staan. Houdt deze cybersecurity voor de onderneming up to date en voer regelmatig controles uit.

Encryptie (het versleutelen van) data mag niet ontbreken. Op vrijwel alle modems en routers aanwezig maar soms moet je die wel eerst specifiek aanzetten. Denk niet een onbeveiligd/versleuteld linkje tussen camera, smartphone of smartwatch met het netwerk kan geen kwaad. Wel degelijk wijst de praktijk uit…

Draadloze routers en modems zijn onbeveiligd tot op wel 300 meter afstand te benaderen. De zogenaamde ‘man in the middle’ gaat lekker tussen uw communicerende apparaten zitten en pikt of saboteert naar hartenlust.

Het buitenshuis benaderen van het eigen secure netwerk thuis of op kantoor kan heel gevaarlijk blijken. Voorkom in ieder geval contacten via onbeveiligde publieke plekken en zet er een veiligheidsprotocol tussen.

Verder laden wij geen appjes of applicaties van onbekende herkomst in. Veel computersystemen vragen eerst of de software wel uit een betrouwbare bron komt of gecertifieerd is. Let op: Apparatuur die op afstand via apps op smartphones of tablets bestuurd worden zijn extra kwetsbaar.