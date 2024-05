Bedrijf achter slim slot Loqed slaat plank mis met mail aan klanten

Via onze Facebookpagina kregen we een bericht binnen dat slimme slotenmaker Loqed een mail heeft gestuurd naar gebruikers van het slimme slot dat ze genoodzaakt zijn om het model aan te passen en dat er vanaf juni 2024 een maandelijkse bijdrage van 4,95 euro gevraagd wordt voor de cloud-dienstverlening. In de mail stond verder een knop naar een pagina waar je je betaalgegevens in kan vullen. Terechte paniek natuurlijk onder gebruikers. Een product waar je al de hoofdprijs voor hebt moeten betalen introduceert nu ook ineens een maandelijks abonnement?

Zo snel zal het niet lopen. Loqed liet weten dat ze bezig zijn met een test onder enkele gebruikers. Ondanks dat de mail er echt uitziet komen gebruikers, wanneer ze doorklikken, op een pagina terecht waaruit blijkt dat het om een test gaat. Niet heel handig gedaan van het bedrijf achter het slimme slot, dat enkele jaren geleden ook door ons goed beoordeeld werd.

Onhandige actie van Loqed

Door de vele reacties is Loqed met een reactie gekomen op het Tweakers forum. Ze beseffen dat deze manier van testen iets te onorthodox was, zelfs voor een startup. Het bedrijf laat weten dat de bestaande gebruikers niet te maken krijgen met een cloudabonnement. De test werd uitgevoerd om te kijken wat de betaalbereidheid van klanten was. Mogelijk komt er in de toekomst dus een abonnement voor nieuwe gebruikers, die dan bijvoorbeeld het slimme slot voordeliger kunnen aanschaffen. Voor bestaande gebruikers verandert er dus niets.