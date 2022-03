De basis van ieder smart home: zo zorg je voor de juiste infrastructuur

Een switch

Nu zul je er misschien achter komen dat je te weinig ethernetpoorten op je router hebt zitten. Daarvoor zijn ook oplossingen te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een switch. Deze switch gedraagt zich als een soort verdeler van het signaal en maakt het mogelijk, afhankelijk van het apparaat, tientallen extra ethernetkabels aan te sluiten. Er zijn ook POE-switches. Dit staat voor Power Over Ethernet. Als je smart home-apparaten hebt die dit ondersteunen, bijvoorbeeld een camera, dan kun je deze puur middels een ethernetkabel aansluiten. Een aparte aansluiting op het lichtnet is dan niet nodig.

Andere opties

De ethernetkabel biedt de hoogste bandbreedte en is de beste optie, maar als dit niet mogelijk is dan zijn er ook andere opties voordat je naar wifi kijkt. Zo is een powerline-adapter een interessante oplossing. Deze werkt middels je lichtnet en maakt het dus mogelijk om internetsignalen via je stopcontact naar een andere ruimte te krijgen. Hang zo’n adapter bij je router aan het stopcontact en verbind beiden met een ethernetkabel. Hang vervolgens een adapter in de gewenste kamer en hier kun je ook weer een ethernetkabel op aansluiten om apparatuur mee te verbinden. Houd er rekening mee dat dergelijke producten de internetsnelheid vaak halveren; als dat niet erg is, kan dit een prima oplossing zijn.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van coax-kabels, welke er mogelijk al liggen. Het voordeel van coax ten opzichte van een powerline-adapter is dat het tweerichtingsverkeer mogelijk maakt, tegelijkertijd een signaal heen en een signaal terug. Het is wel een oplossing waarbij je direct van beginpunt (aansluiting) naar eindpunt (aansluiting) moet gaan. Twee bekende merken voor internet via coax zijn Echobox en Hirschmann Moka.