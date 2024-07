Interview: YG Hailey 3.2-luidsprekers met Matthew Webster

Gin

“Om hier nog verder op in te haken en te verduidelijken, maak ik even een zijsprong naar iets compleet anders. Eén van mijn grote hobby’s is namelijk om mooie ginsoorten te ontdekken om er daarna heerlijk van te genieten. Ik vind dit namelijk een godendrank en vroeg mij op een gegeven moment af wat nu de gemene deler was waarom ik en andere liefhebbers bepaalde ginsoorten boven de anderen prefereren. Ik ben dat toen volledig gaan analyseren door te kijken welke stoffen er in welke mate in zaten. Vervolgens heb van dezelfde multiphysics software gebruikgemaakt als ook voor de YG-ontwerpen worden toegepast en heb vervolgens een model ontwikkeld. Een stramien waardoor ik op gecontroleerde wijze precies de gin kon maken die ik voor ogen had. Maar wat met sterke drank kan, is vervolgens ook mogelijk met muziek. Zij het dat dit wel een nog veel complexer proces is. Want gin is een materie die je nog fysiek kunt ontleden, maar muziek bestaat enkel uit luchtmoleculen die in beweging worden gebracht door onzichtbare mechanische energie. Toch heb ik de stoute schoenen aangetrokken en keihard gewerkt om tot een werkbaar model te komen. Het is nog niet perfect en misschien kan dat wel helemaal niet (een speaker is immers ook afhankelijk van een akoestische omgeving en je weet niet waar je modellen terecht komen). Maar we merken wel dat het veel tijd bespaart bij het ontwikkelen van nieuwe modellen. De nieuwe en meer betaalbare Peak-serie is onze eerste serie waarin deze kennis is toegepast, waarna dit ook recent is verwerkt in de nieuwe Reference-modellen zoals je hier (Audiofile in ’s Gravenmoer) eerder met de nieuwe YG Hailey 3.2 hebt beleefd. Waar ik naar heb gezocht en je hopelijk ook zelf hebt ervaren, is dat de weergave ‘das gewisse Etwas’ heeft. Dat magische aspect wat reproductie buiten zijn eigen beperkingen laat treden en waardoor je onderdeel uitmaakt van het echte optreden.”