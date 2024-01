Audio-Technica introduceert ATH-TWX7 True Wireless-oortjes

De digitale hybride ruisonderdrukking-technologie elimineert ongewenste ruis en levert heldere geluidsprestaties. Bovendien kunnen gebruikers met één tik op het oortje hun audio verder aanpassen en schakelen tussen de transparantie- en spraakmodus en de soundscapemodus. De soundscapemodus produceert geluiden om gebruikers te helpen zich te concentreren, te mediteren of zich te ontspannen.

De ingebouwde MEMS-microfoons worden gecombineerd met beamforming-technologie in beide oortjes, waardoor de stem van de spreker altijd luid en duidelijk wordt gehoord, ook in lawaaierige omgevingen. De oortjes bieden twee gespreksmodi: ‘Natuurlijk’ voor stillere omgevingen of ‘Ruisonderdrukking’ voor luidruchtige omgevingen, zodat gebruikers elkaar nog steeds kunnen verstaan.

Naast de comfortabele pasvorm bieden de oortjes ongeveer 6,5 uur afspeeltijd, verhoogd tot maximaal 20 uur in combinatie met de antislip draagbare oplaadcassette. Daarnaast zorgt de waterbestendige bescherming klasse IPX4 ervoor dat ze zonder moeite regen, water en zweet kunnen trotseren.

En wie de ATH-TWX7-oortjes gebruikt met de Audio-Technica CONNECT-app, krijgt toegang tot talrijke extra functies, zoals lage latentiemodus, omgevings-controle, EQ, aanraaksensorinstellingen en meer. Dit nieuwste model is verkrijgbaar in Ash Black (BK) en Rich White (WH), en de exclusieve kleur Stone Gray (GY) is alleen verkrijgbaar via de website van Audio-Technica.

Overige eigenschappen

Met de oproeptestfunctie kunnen gebruikers de toon en helderheid van hun stem op elk gewenst moment controleren.

Compatibel met de LDAC-codec, waardoor 24-bits/96 kHz-audiobestanden kunnen worden afgespeeld.

De Private Timer-functie biedt geavanceerd persoonlijk tijdbeheer.

Dankzij Multipoint Pairing kunt u met twee Bluetoothapparaten tegelijk verbinding maken.

De nieuwe oortjes van Audio-Technica zijn vanaf 9 januari 2024 verkrijgbaar voor de adviesprijs van €219.