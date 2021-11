Games voor kinderen: deze titels kun je ze gewoon laten spelen

Animal Crossing: New Horizons

Wil je dat kinderen helemaal niet in aanraking komen met geweld of puzzels en zoek je gewoon naar een rustige omgeving waarin ze hun creativiteit de vrije loop kunnen laten? Dan is Animal Crossing: New Horizons een must. In dit spel bouw je je eigen leven op een afgelegen eiland op. Je begint met een tent, krijgt later een huis en kan daarna dat huis verder uitbreiden. Je koopt en maakt meubels, kleding en andere accessoires, leert je buren kennen, geeft en krijgt cadeaus en kan gewoon lekker over het eiland lopen. Geen wolkje aan de lucht. Soms komt er wel een ballon voorbij, die je dan met een (zelfgemaakte) katapult uit de lucht schiet, waarna je een cadeautje ontvangt. Het klinkt misschien een beetje willekeurig allemaal, maar geloof ons: rustiger en meer ontspannen dan dit wordt het niet. Je kunt bovendien bij elkaar op bezoek gaan op het eiland, kunt een eiland delen met iemand uit hetzelfde gezin en nog veel meer. Tel daarbij op dat Animal Crossing: New Horizons sinds zijn release in maart 2020 heel veel contentupdates gehad heeft en ook voorzien is van een grote lading downloadable content (die extra geld kost, dat wel) en je hebt eigenlijk één van de beste games voor kinderen te pakken. Ook wanneer je samen graag een spelletje speelt.