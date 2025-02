Husqvarna Automower NERA robotmaaiers nu ook voor de kleinere tuin

Eigenaars van een Automower NERA robotmaaier kunnen nu kiezen tussen onregelmatig maaien voor een gazon met een gladde afwerking, of systematisch maaien voor patronen zoals strepen of een dambord. Alle maaiers in het NERA-assortiment krijgen dit seizoen de update om systematisch te maaien bij gebruik van de draadloze installatie. De nieuwe satellietoplossing via de Husqvarna Cloud betekent dat er slechts een plug-in nodig is om nauwkeurig te navigeren op het gazon via virtuele grenzen. ​ ​

NERA 405XE en 305E voor kleinere tuinen ​

In 2025 wordt het draadloze assortiment uitgebreid met de Automower 405XE NERA en Automower 305E NERA, waardoor geavanceerd robotmaaien ook beschikbaar wordt voor kleinere tuinen. Deze nieuwe modellen zijn voorzien van EdgeCut-technologie voor nauwkeurig maaien van de randen met behulp van een extra maaischijf aan de achterkant. ​

Max. werkoppervlakte: 600 m² met onregelmatig maaien/ 900m² met systematisch maaien ​

Prestaties op hellingen: 30 % ​

Afbakenen van de werkoppervlakte: Virtueel / Draad (installatiemateriaal niet inbegrepen) ​

Maaihoogte hoofdschijf: 20-55 mm ​

Instelling maaihoogte: Elektrisch ​

Connectiviteit: Mobiel, Wi-Fi + Bluetooth

EdgeCut: Ja. Het referentiestation geeft de beste nauwkeurigheid, meestal beter dan 2 cm, meestal beter dan 5 cm voor EPOS via de Husqvarna Cloud.

Objecten ontwijken: 405XE Ja (radar) – 305E nee

Zonecontrole: Ja ​

Prijs 405XE: € 2.199 onder voorbehoud

Prijs 305E: € 1.699 onder voorbehoud

NERA 435X AWD voor grotere tuinen

Sinds hij in 2019 op de markt kwam, heeft de Husqvarna Automower 435X AWD NERA enkele van de meest complexe tuinen aangepakt met hellingen tot 70% en een oppervlakte tot 3500 m2. Het nieuwe product is voorzien van Husqvarna’s EPOS -satelliettechnologie voor draadloos maaien die in de maaier is geïntegreerd. Zo zijn er niet alleen geen begrenzingsdraden of een extern referentiestation meer nodig, maar wordt het voor de gebruiker nog makkelijker om te bepalen welke zones gemaaid moeten worden en wanneer, via de Automower Connect-app. ​

Ultrasone technologie geeft de maaier de mogelijkheid om objecten op het gazon te detecteren en te vermijden, wat de nauwkeurigheid verbetert en het risico op ongewenste stops vermindert. In het voorjaar van 2025 krijgt de maaier een update die het mogelijk maakt om naast het huidige onregelmatig maaien ook systematisch te maaien. Dit geeft de gebruiker niet alleen de vrijheid om een gazon met een gestreept of dambordpatroon te creëren, maar verhoogt ook de oppervlaktecapaciteit van de maaier van 3500 m2 naar 5000 m2. ​ ​ ​