Games om tegen elkaar te spelen: zit elkaar maar lekker in de weg

Er bestaan zat games om tegen elkaar te spelen. Samenwerken is leuk en aardig, maar soms is het gewoon leuk om elkaar lekker in de weg te zitten. Dat kan op allerlei manieren en via allerlei videogames. In dit artikelen presenteren we vier opties die daar geschikt voor zijn. Je moet wel een beetje tegen je verlies kunnen in deze spelletjes en er zeker van zijn dat de ander dat ook kan. Ook wanneer je diegene uitlacht, omdat je één of andere rotstreek uithaalde of wanneer je gewoon laat zien wie er nou daadwerkelijk de baas is. Dit zijn geen simpele bordspelletjes.