Groot, groter, grootst: alles over grootformaat tv’s

Merken en modellen

In 2023 zagen we al dat televisies alsmaar groter werden en die trend lijkt in 2024 niet meer te stoppen. Waar een paar jaar terug 65-inch nog als reusachtig gezien werd is het tegenwoordig al doodnormaal om voor een 77-inch televisie te shoppen. En als je het budget en de ruimte hebt dan kijken ze in de winkel al niet meer raar op als je om een 100-inch televisie vraagt. Steeds meer fabrikanten leggen de focus dan ook op grotere modellen, iets dat we met name zien bij Chinese merken als Hisense en TCL. Voor relatief betaalbare bedragen krijg je bij deze merken een televisie van rond de 100-inch.

Op de markt voor grootformaat televisies zijn verschillende spelers actief: