Teufel vakantiegeld actie: Jouw zomer begint met groots geluid (ADV)

Rockster Cross

Deze robuuste, spatwaterdichte Bluetooth-speaker is jouw ideale partner voor elk outdoor avontuur. Dankzij zijn compacte formaat en krachtige geluid neem je hem moeiteloos overal mee naartoe. Perfect voor spontane feestjes in het park of een dagje aan het strand. Je scoort de Rockster Cross nu voor slechts €179,99 met €170 (48%) korting.

Real Blue NC

Ervaar pure stilte en fantastisch geluid met deze comfortabele koptelefoon met actieve noise cancelling. Hij is perfect voor lange reizen, geconcentreerd werken of gewoon om even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. De zachte oorkussens zorgen voor urenlang draagcomfort, zelfs tijdens de langste luistersessies. Deze Real Blue NC topkoptelefoon is nu van jou voor €119,99 met €110 (47%) korting.

Boomster

De legendarische Boomster levert indrukwekkend stereogeluid met een krachtige subwoofer. Dit maakt hem de alleskunner voor elke gelegenheid, van een relaxte avond thuis tot een levendig tuinfeest. Zijn robuuste bouw en lange batterijduur zorgen ervoor dat de muziek nooit stopt. Haal de Boomster in huis voor €279,99 met €90 (24%) korting.

Rockster Go 2

De ultieme compacte Bluetooth-speaker die je overal mee naartoe neemt, perfect voor avontuurlijke zielen. Hij is volledig waterdicht, dus een regenbui of een duik in het zwembad vormt geen enkel probleem. Ondanks zijn kleine formaat levert hij een verrassend groots en helder geluid. De Rockster Go 2 is verkrijgbaar voor €99,99 met €50 (33%) korting.

Radio 3Sixty

Een veelzijdige internetradio met 360-graden geluid, die elke kamer vult met je favoriete muziek. Geniet van een breed scala aan zenders via DAB+, internetradio en Bluetooth-streaming, allemaal in één stijlvol apparaat. Met zijn intuïtieve bediening en rijke klank is de Radio 3Sixty de perfecte aanvulling voor elk huishouden. Deze veelzijdige radio koop je nu voor €249,99 met €100 (28%) korting.

Airy TWS 2

Volledig draadloze in-ear hoofdtelefoons met een comfortabele pasvorm en helder geluid, ideaal voor een actieve levensstijl. Ze blijven stevig zitten, zelfs tijdens intensieve workouts, en zijn spatwaterdicht. Met een lange batterijduur en een handige oplaadcase zijn ze altijd klaar voor gebruik. Deze handige Airy TWS 2 oortjes zijn nu van jou voor €79,99 met €20 (20%) korting.

Real Blue Pro

De next-level hoofdtelefoon voor audiofielen, met geavanceerde noise cancelling en een ongekend detailrijk geluid. Ervaar je muziek als nooit tevoren, met elk instrument en elke nuance kristalhelder. Het premium design en de comfortabele pasvorm maken elke luistersessie een genot. En pak hem nu voor €249,99 met €100 (28%) korting.

Rockster Air 2

De krachtigste mobiele Bluetooth-speaker voor buitengebruik, ontworpen om indruk te maken. Perfect voor feesten en evenementen waar groots geluid een absolute must is en de bas diep moet zijn. Met zijn robuuste constructie en lange accuduur kan hij elk feest aan, van zonsopgang tot zonsondergang. Het Rockster Air 2 powerbeest is nu van jou voor €499,99 met €200 (28%) korting.

Cinebar 11 2.1 Set

Upgrade je tv-geluid met deze compacte soundbar en draadloze subwoofer, voor een direct merkbare verbetering. Ervaar films en series met een indrukwekkend geluid zonder gedoe met kabels. Deze set transformeert je woonkamer in een ware bioscoop, met heldere dialogen en diepe explosies. Deze set koop je nu voor €289,99 met €160 (35%) korting.

Cinebar Lux

Een high-end soundbar met geïntegreerde subwoofer voor een meeslepende surround sound ervaring zonder extra speakers. Het strakke design past naadloos in elk interieur, terwijl de krachtige audiotechnologie elke film of serie tot leven brengt. Geniet van een ongeëvenaarde geluidskwaliteit in je woonkamer, en pak de Cinebar Lux voor €599,99 met €300 (33%) korting.

Ultima 40 Surround

De meest populaire vloerstaande luidsprekers van Teufel in een complete 5.1 surround set, voor een adembenemende home cinema ervaring. Deze set vult je ruimte met een rijk, gedetailleerd geluid, waardoor je midden in de actie zit. Perfect voor filmliefhebbers en gamers die het maximale uit hun entertainment willen halen. Deze Ultima 40 Surround set is nu van jou voor €799,99 met €200 (20%) korting.

ULTIMA 40 Surround + DENON X2800H DAB 5.1-Set

De ultieme home cinema set-up met onze Ultima 40 Surround set gecombineerd met de krachtige Denon X2800H DAB AV-receiver. Dit pakket biedt alles wat je nodig hebt voor de perfecte filmavond, met ongekende audiokwaliteit en veelzijdige aansluitmogelijkheden. Ervaar elke film, serie of game met een verbluffend realistisch geluid. Deze complete set is verkrijgbaar voor €1399,99 met €600 (30%) korting.

Alle aanbiedingen van Teufel vind je op de speciale vakantiegeld actiepagina. Wacht niet te lang, want deze aanbiedingen zijn tijdelijk en zolang de voorraad strekt. Geniet van je welverdiende vakantiegeld en een zomer vol Teufel geluid!