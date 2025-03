Optische HDMI-kabel met afneembare connector

We beginnen met de optische HDMI-kabel van afneembare connector, speciaal gemaakt om door een buis te trekken en dus geschikt voor langere afstanden. Het betreft een HDMI 2.1-kabel met lengtes tussen de 5 en 20 meter. Wij hebben de 10 meter-variant die 219 euro kost. Het unieke van dit model is dat hij werkt middels glasvezel, een optisch signaal. Dit zorgt ervoor dat de hoogste resoluties perfect over lange afstanden verstuurd kunnen worden. Daarnaast beschikt deze kabel over een afneembare connector waardoor de connector direct half zo klein wordt en eenvoudig door een buis te trekken is.

Wanneer je moet kiezen voor een langere kabel wordt het lastiger om het signaal vast te houden zonder dat er verlies optreedt en dus is de kans aanwezig dat je vanaf een meter of 5 beperkt wordt tot een lagere resolutie of een lager aantal hertz. Om deze reden is glasvezel de ideale oplossing. De optische HDMI-kabels hebben een hogere bandbreedte en snellere overdracht dan de koperaders van gewone HDMI-kabels. Daarbij zijn ze minder gevoelig voor storingen waardoor langere afstanden geen probleem zouden moeten zijn. Het is dan ook een actieve HDMI-kabel die voeding nodig heeft. Hiervoor levert RU connected een usb-connector mee maar het moet gezegd worden dat deze in 9 van de 10 gevallen niet nodig is (ook in ons geval niet). Omdat het een actieve kabel betreft heeft deze een zendende zijde die aangesloten moet worden op de bron en een ontvangende zijde die aangesloten wordt op je tv of beamer.

Voor een prijs van 219 euro mag je natuurlijk wel een hoge kwaliteit verwachten en gelukkig straalt de kabel dat ook direct uit. Omdat we met een optische kabel te maken hebben is de kabel bijzonder dun en flexibel en dus eenvoudig door een buis te trekken. Let wel dat je geen breuken in de kabel veroorzaakt, want dan is het signaal verdwenen. Dat de kabel zo flexibel en dun is maakt ook het oprollen van overtollige lengte een fluitje van een cent. De HDMI-connector voor het display is ook met één klik eenvoudig af te nemen waardoor kabel en connector soepel door een buis glijden. Eenmaal gearriveerd bij het display is de connector weer met één klik terug te plaatsen en werkt alles direct. Zoals hierboven aangegeven was ook in ons geval geen usb-voeding nodig voor de kabel. RU connected heeft gekozen voor stevige, vergulde connectoren die perfect passen, zonder speling. De connectoren zitten stevig op hun plek waardoor het geheel hoogwaardig aanvoelt.