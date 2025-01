Samsung Galaxy S25 nu al extra voordelig vooruit te bestellen bij Odido (ADV)

Samsung heeft afgelopen week drie nieuwe smartphones in de populaire Galaxy S25-serie aangekondigd. Het is echt de nieuwe vlaggenschipserie van de Zuid-Koreaanse fabrikant en zit boordevol nieuwe snufjes en hoogstandjes. Van de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8 Elite-processor waarmee je zonder zorgen kunt internetten en gamen tot aan de nieuwste kunstmatige intelligentie die je productiviteit op het gebied van afbeeldingen, tekst, video en spraak zal verhogen. En uiteraard kan je zeven jaar genieten zonder zorgen dankzij het fantastische updatebeleid van Samsung. Het zijn veelzijdige smartphones voor iedereen en we stellen je de drie verschillende smartphones graag aan je voor.

Samsung Galaxy S25

De Samsung Galaxy S25 is het reguliere toptoestel. Voorzien van een amoled-scherm van 6,2-inch is dit toestel het meest compact van de drie en ligt daardoor bij iedereen goed in de hand. Voorzien van 12 GB werkgeheugen kies je zelf welke geheugenconfiguratie het beste bij je past. Kies uit 128 GB, 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Samsung staat bekend om het veelzijdige camerasysteem en dat is bij dit toestel niet anders met een hoofdcamera van 50 megapixel, ultragroothoekcamera van twaalf megapixel en een telefotocamera met 3x optische zoom van tien megapixel. De batterij heeft een capaciteit van 4.000 mAh waarmee je zonder zorgen de dag doorkomt.

Samsung Galaxy S25+

Wil je nu net even een slagje groter qua smartphone? Dan past de Samsung Galaxy S25+ echt bij je. Dit toestel is eigenlijk identiek aan de reguliere Galaxy S25, behalve op het gebied van het display en de batterij. Deze smartphone heeft een groot amoled-scherm van 6,7-inch en daarnaast een grotere batterij van 4.900 mAh. Opladen gaat met 45W ook sneller dan de 25W van de reguliere Galaxy S25. Verkrijgbaar met 256 GB of 512 GB opslaggeheugen.

Samsung Galaxy S25 Ultra

De Samsung Galaxy S25 Ultra is hét toptoestel. Bigger is better, zo blijkt maar weer, want met een qhd+ amoled-scherm van 6,9-inch is dit echt een fors toestel. Dat moet ook wel, want het is voorzien van de beste camera’s van het merk. Wat dacht je van een 200 megapixel hoofdcamera? Een ultragroothoekcamera van 50 megapixel? Of maar liefst twee telefotocamera’s voor een enorm bereik tijdens het zoomen? De Samsung Galaxy S25 Ultra is echt een cameramonster en maakt de beste foto’s. Het toestel is verder voorzien van een batterij van 5.000 mAh (45W opladen), 12 GB werkgeheugen en 256 GB, 512 GB of maar liefst 1 TB aan opslaggeheugen.