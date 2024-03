Beste games van dit moment – deel 31 (lente 2024)

Like a Dragon: Infinite Wealth

In 2020 ging het roer om bij ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio. De bekende Yakuza-serie werd toen van actie-rpg, met beat’em-up-elementen, omgetoverd tot een traditionele, Japanse role playing game. Ook de hoofdrolspeler veranderde. Niet langer kregen we het verhaal van Kazuma Kiryu mee, maar toen kropen we ineens in de huid van Ichiban Kasuga. In veel opzichten is Kasuga qua persoonlijkheid het tegenovergestelde van Kazuma. Hij heeft een groot fantasievermogen en heel veel humor, waardoor de toon van de bekende reeks ook voor een groot deel omgeslagen is.

In 2020 leverde dat in elk geval één van de beste games van het jaar op. Yakuza: Like a Dragon vormde een nieuwe start voor de serie, en met Like a Dragon: Infinite Wealth zet de studio, samen met uitgever Sega, de nieuwe stijl voort. Ook in dit deel heeft Kasuga een groot fantasievermogen. Daardoor waant hij zich soms in een videogame, waardoor bepaalde verhaal- en gameplay-elementen behoorlijk meta kunnen zijn. Je speelt soms figuurlijk, maar soms ook letterlijk een videogame in een videogame (aangezien er in de nieuwe speelomgeving ook arcadehallen zijn waar je retrogames in kunt spelen).

Door dat fantasievermogen veranderen de vijanden van Kasuga ook in typische en moderne varianten van rpg-monsters, die je in een turn-based battle-systeem moet verslaan. Net zoals in andere rpg’s kun je buffs en debuffs gebruiken, waardoor jouw aanvallen sterker worden en je je vijanden verzwakt. En door verschillende klassen en stijlen te combineren, kun je een team samenstellen dat perfect bij jouw speelstijl of de situatie past. Like a Dragon: Infinite Wealth komt waarschijnlijk wederom terecht in allerlei toptienlijstjes, vanwege de pakkende humor, aandoenlijke personages en diepgaande gameplay.