Game Boy-games spelen op Nintendo Switch

De selectie videogames oogt op het eerste gezicht een beetje vreemd. Vooral bij Game & Watch Gallery 3 en Alone in the Dark: The New Nightmare mag je je vraagtekens plaatsen. Tetris kennen we inmiddels ook wel en Kirby’s Dream Land kent weinig geheimen. Maar van die twee titels kun je nog stellen: leuk om nog eens spelen, of om te zien waar die series vandaan gekomen zijn. De overige titels zijn stuk voor klassiekers, waar je meestal flink voor moet betalen wanneer je een fysieke editie koopt. Super Mario Land 2: 6 Golden Coins en Metroid 2 – Return of Samus springen er tussenuit.

De keuze voor The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX is opvallend, omdat we eind 2019 nog een remake ontvangen hebben. Wario Land 3 is gewoon een toffe game die verder weinig aandacht krijgt. En dan komen we aan bij Gargoyle’s Quest, een titel die je misschien niet eens kent. Maar de toevoeging is daardoor niet minder interessant. Dit is namelijk één van de beste Game Boy-games die je kunt spelen, en ook één van de duurste als je hem fysiek wil kopen. Hem digitaal beschikbaar maken, maakt hem toegankelijker voor een groot publiek. En dat juichen we alleen maar toe.

In de toekomst voegt Nintendo meer titels toe aan het Game Boy-aanbod. We weten dat The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, The Legend of Zelda: Oracle of Ages, Pokémon Trading Card Game en Kirby Tilt ‘n’ Tumble onderweg zijn. Voor die laatste titel moet Nintendo nog wat sleutelen aan het spel, omdat de originele cartridge beschikt over een ingebouwde snelheidsmeter. Verder heeft Nintendo nog niets bekendgemaakt, dus zullen we moeten afwachten wat er nog komt.