Eufy X10 Pro Omni robotstofzuiger met AI nu verkrijgbaar

Tijdens de CES in Las Vegas maakten we al kennis met deze nieuwe robotstofzuiger van Eufy, maar vanaf vandaag is die dan ook daadwerkelijk verkrijgbaar. De Eufy X10 Pro Omni is het nieuwste lid van de robotstofzuigerfamilie van het merk en combineert stofzuigen met dweilen. Dit model heeft een zuigkracht van 8.000 Pascal. Samen met de Pro Detangling Comb rolborstel worden vloerkleden haarvrij gemaakt. Dat maakt dit model volgens Eufy uitermate geschikt voor mensen met huisdieren. Dweilen kan daarnaast ook dankzij het MopMaster 2.0-systeem. Dankzij de contactdruk van één kilogram en twee roterende dweilen worden vlekken van de vloer verwijderd. De robotstofzuiger herkent automatisch een tapijt, waardoor de dweil automatisch verhoogd wordt om het tapijt droog te houden.

De Eufy X10 Pro Omni heeft een vijfhoekig ontwerp. Dit moet het schoonmaken in de hoeken ten goede komen. Na het schoonmaken keert de robotstofzuiger terug naar het automatische leeg- en laadstation. Zelfs de dweilen worden schoon- én drooggemaakt door dit thuisstation.

AI-navigatie met AI See

Navigeren doet dit model dankzij AI See. De kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat obstakels worden ontweken. Dankzij de samenwerking tussen en RGB-camera en LED worden draden, pantoffels, meubels en uitwerpselen van huisdieren herkent en ontweken. De robotstofzuiger maakt een plattegrond van het huis dankzij iPath Laser Navigation. Hierdoor wordt er een zo optimaal mogelijke route gecreëerd. Dit model heeft verder ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Assistant.

Prijs en beschikbaarheid

De Eufy X10 Pro Omni is per direct verkrijgbaar via de website van eufy en bij andere winkels. De verkoopadviesprijs bedraagt 799 euro.