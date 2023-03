Beste games van dit moment – deel 27 (lente 2023)

Forspoken

Zo op het eerste gezicht lijkt Forspoken een interessante game te zijn. Het speelt een beetje met de troop van een modern personage in een fabelachtige wereld, maar zet dat concept vrijwel nergens op z’n kop. Het helpt dat we niet te maken krijgen met een standaardpersonage zoals we dat vaker gezien hebben. Frey is een jonge vrouw uit New York die ten einde raad is en op dat moment in de magische wereld van Athia terechtkomt. Ze ontdekt dat ze beschikt over magische krachten, dankzij een speciale armband die ze draagt.

Het botert niet meteen tussen de twee. Want ja, in een magische wereld kan een armband gewoon praten, en ondertussen spelers wegwijs maken. Helaas is het zo dat die wereld niet bijster interessant is. Athia mag dan misschien wel aan de oppervlakte mooi ogen, maar als speler heb je er weinig in te doen. Los van wat kistjes en hordes vijanden, en in een rechte lijn naar het volgende doel lopen, is het een vrij lege bedoening. Daarnaast houdt Forspoken spelers ook constant tegen door ze niet te ver van het hoofdpad af te houden.

Zodra je te ver van het hoofdverhaal afwijkt, omdat je ergens een kistje wil pakken of vijand wil verslaan, dan zet het spel je vrij letterlijk terug in de juiste richting, soms meters de andere kant op. Dat gebrek aan vrijheid is al een behoorlijk struikelpunt. En dan helpt het ook niet dat het vechten in de game vrij basaal en plat aanvoelt. De bewegingen zijn ontzettend soepel, maar verder is er van diepgang of beheersing geen sprake. Je hoeft als speler niet goed te zijn om Forspoken uit te spelen — als je dat nog wil tegen die tijd.