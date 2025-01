Verslag: Winkelbezoek Music is Magic Den Haag – XS4ALL herleeft

Anthon Hinze

Nou Anthon, mijn eerste vraag gaat nog niet eens over jullie nieuwe winkel maar over jezelf. Anthon met een ‘h’ ben ik nog niet eerder tegengekomen, waardoor ik mij afvraag waar dat vandaan komt. “Goed opgemerkt Werner. Het heeft te maken met mijn jeugd. Met name doordat ik vroeger met mijn ouders (moeder is Italiaans en vader Frans/Engels/Nederlands) lang in het buitenland waaronder het voor de kust van Frankrijk gesitueerde eiland Jersey heb gewoond en daar ook ben geboren en opgegroeid. Maar doordat we als gezin vanwege de ziekte van mijn vader naar Nederland verhuisden (de chemokuur die hij nodig had werd alleen in het Haagse Bronovo ziekenhuis of het Amerikaanse Dallas gegeven), ben ik hier terechtgekomen. Inmiddels woon ik alweer twintig jaar in Den Haag en vind dit een geweldige stad.” Hoe is het verder met je gegaan vanaf je jeugd en dan bedoel ik met name, wat heeft je bewogen of over de streep getrokken om met een high-end audiowinkel van start te gaan? “Ik mag misschien niet meteen zakelijk overkomen, maar ik kan het wel zijn. Eigenlijk heb ik mijn hele leven al in van alles en nog wat gehandeld. Vroeger – ik spreek dan over de jaren tachtig/negentig – had je de eerste generaties kleuren kopieerapparaten en op het moment dat ze werden afgedankt, tikte ik ze voor een habbekrats op de kop. Vervolgens knapte ik ze helemaal op en repareerde waar nodig, waarna ik ze verkocht. In de fase daarna verkocht ik tot het ziekbed van mijn vader C band satellietantenne schotels. Al deze activiteiten zorgde ervoor dat ik als jongere al over heel veel geld beschikte. Maar ja wat doe je als met al dat geld. Op een dag vond ik een oude, maar na later bleek nog een hele goede, Thorens TD150 platenspeler bij het verbouwingsgrofvuil van onze toenmalige buren, compleet met 3 lp’s waaronder eentje van Pink Floyd. Ik sloot hem aan op mijn slaapkamer en was het volgende moment in katzwijm door wat ik allemaal hoorde, maar vooral wat het deed met mijn binnenste. Ik voelde een soort van sensatiegevoel en emoties, die ik nog niet eerder zo had ervaren en dat was de feitelijke start van mijn hobby of beter gezegd passie. Want als ik iets leuk (ga) vinden, dan ga ik ook voluit.