Sony introduceert nieuwe ULT POWER SOUND-bluetoothspeakers

Sony pakt uit met de lancering van de ULT TOWER 9 en ULT TOWER 9AC partyspeakers en de compactere ULT FIELD 5 en ULT FIELD 3 in de ULT POWER SOUND-serie. Sony hangt er ook gelijk een bekende naam aan, want voor de lancering gaat men samenwerken met Post Malone.

ULT TOWER 9 en ULT TOWER 9AC

Dit zijn echte partyspeakers. Identiek aan elkaar, maar de ULT TOWER 9 is draadloos en de ULT TOWER 9AC is bedraad. Hierdoor levert deze laatste een nog krachtiger geluid. Deze speakers in de ULT POWER SOUND-serie leveren een diepe bas en je kunt zelfs kiezen uit verschillende basmodi met één druk op de knop. ULT1 voor diepe, lage frequenties en ULT2 voor een krachtige, punchy bas. De speakers beschikken over 360 graden Party Sound voor geluid door de hele ruimte en ze zijn uitgerust met vier tweeters voor helder geluid aan zowel de voor en achterkant, twee mid-range speakers en Sony’s X-Balanced Speaker Unit voor een krachtig en zuiver geluid.

De draadloze speaker gaat 25 uur mee op de ingebouwde batterij en beide modellen zijn via de handgreep makkelijk mee te nemen. Je hoeft ze niet op te tillen, want dankzij de wielen kun je de speakers gewoon vooruit duwen (of trekken). De partyspeakers zijn verder voorzien van 360° Party Lights voor een gesynchroniseerde lichtshow en een karaoke- en gitaaraansluiting en een microfooningang.

ULT FIELD 5 en ULT FIELD 3

Liever iets compacter? In de ULT POWER SOUND-serie vinden we ook de ULT FIELD 5 en ULT FIELD 3. Deze neem je beide makkelijk mee met een schouderriem. Ze leveren een diepe bas met dezelfde basmodi als de grotere broers hierboven. Ze gaan respectievelijk 25 uur en 24 uur mee op de ingebouwde batterij en zijn water- en stofbestendig. De ULT FIELD 5 heeft daarnaast 360° Party Lights. Beide speakers ondersteunen Party Connect, Multipoint, Bluetooth Fast Pair en een usb-oplaadpoort.

De technologie in de ULT FIELD 5 is optimaal afgestemd voor een nog betere geluidskwaliteit. De X-Balanced Speaker Unit produceert helder en krachtig geluid, terwijl een tweeter zorgt voor een ruimtelijke en gedetailleerde hoge frequentieweergave. Geoptimaliseerde passieve radiatoren versterken de bas. De ULT FIELD 3 biedt kracht zonder concessies aan helderheid. De speaker levert krachtig geluid en kristalheldere vocalen dankzij de twee actieve luidsprekerdrivers, met een speciale woofer en tweeter. Bovendien zijn de passieve radiatoren aan de zijkant geoptimaliseerd om de basweergave te versterken.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony ULT TOWER 9 is vanaf april 2025 beschikbaar voor 999,99 euro. de ULT TOWER 9AC is met een adviesprijs van 699,99 euro goedkoper.

De Sony ULT FIELD 5 en ULT FIELD 3 zijn vanaf april 2025 beschikbaar in kleuren die bij je stijl passen, zoals Black en Off White, met de toevoeging van Forest Grey voor de ULT FIELD 3. De ULT FIELD 5 heeft een adviesprijs van 299,99 euro en de ULT FIELD 3 heeft een adviesprijs van 199,99 euro.

