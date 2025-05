Motorola lanceert Moto G86 5G Power, G86 5G en G56 5G

Motorola lanceert vandaag drie nieuwe smartphones. Het gaat om twee varianten van de Moto G86 en de goedkopere Moto G56. Wat de smartphones gemeen hebben is dat ze tegen een stootje kunnen, want ze zijn IP68/IP69 bestand tegen water en voorzien van een MIL-STD-810H-certificaat. Android 15 is ook aanwezig.

Motorola Moto G86 5G en Moto G86 Power 5G

De Motorola Moto G86 5G heeft een oled-scherm van 6,7-inch en draait op een MediaTek Dimensity 7300, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.200 mAh en kan met 30W bedraad weer opgeladen worden. Het toestel heeft een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.88), ultragroothoekcamera van acht megapixel en een frontcamera van 32 megapixel. Dubbele stereospeakers met Dolby Atmos en bluetooth 5.4 maken het toestel compleet.

De Motorola G86 Power 5G is identiek aan de reguliere G86 5G, maar dan met een groot verschil: de batterij op de G86 Power 5G heeft een grotere capaciteit van 6.720 mAh. Dit is volgens Motorola genoeg voor enkele dagen. Wel is het toestel daardoor iets zwaarder en dikker dan de reguliere G86.

Beide smartphones zijn verkrijgbaar in de PANTONE-kleuren Spellbound, Golden Cypress, Chrysanthemum en Cosmic Sky.

Motorola Moto G56 5G

De Motorola Moto G56 5G beschikt over een lcd-scherm van 6,72-inch en draait op de MediaTek Dimensity 7060, 8 GB werkgeheugen en 256 GB (uitbreidbaar) opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.200 mAh en je kan met 30W opladen. Een hoofdcamera van 50 megapixel, ultragroothoek van acht megapixel en frontcamera van 32 megapixel zijn aanwezig, net als dubbele stereospeakers, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting en Dolby Atmos-ondersteuning.

De Motorola Moto G56 5G is verkrijgbaar in de PANTONE-kleuren Black Oyster, Dill, Dazzling Blue en Gray Mist.

Prijs en beschikbaarheid

De moto g56 5G is beschikbaar in Nederland vanaf 29 mei 2025 met een richtprijs van 249,99 euro.

is beschikbaar in Nederland vanaf 29 mei 2025 met een richtprijs van 249,99 euro. De moto g86 power 5G is beschikbaar in Nederland vanaf medio juli met een richtprijs van 299,99 euro.

is beschikbaar in Nederland vanaf medio juli met een richtprijs van 299,99 euro. De moto g86 5G is beschikbaar in Nederland vanaf begin augustus met een richtprijs van 329,99 euro.

