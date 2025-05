Streamingtips #19 – The Seat, Nonnas en De Verraders

The Seat (Netflix)

Dit is een must voor Formule 1-fans: The Seat gaat over de coureurswissel met Kimi Antonelli, die het fantastisch doet op de baan en met zijn 18 jaar een geduchte concurrent kan zijn voor Max Verstappen. We volgen in deze documentaire gesprekken tussen Toto Wolff en Mercedes en de beslissing om Antonelli aan te nemen en klaar te stomen voor het raceseizoen dat nu in volle gang is.