Eufy E20 3-in-1 stofzuiger is vanaf nu verkrijgbaar

Niet voor niets ontving Eufy de ‘Best of Innovation Award 2025’ voor deze stofzuiger tijdens de CES 2025. De Eufy E20 maakt gebruik van het zogenaamde FlexiOne 3-in-1 systeem voor meer flexibiliteit dankzij een innovatief systeem van bevestigen en ontkoppelen.

De E20 is volgens het merk altijd klaar voor gebruik. Mocht de accu toch leeg zijn, dan kan deze in twee en een half uur volledig worden opgeladen. Het stofreservoir zorgt voor maximaal gebruiksgemak, ook dankzij de stofzuigerzak met een inhoud van drie liter. Hierdoor kan de E20 bij normaal gebruik gemiddeld 75 dagen autonoom worden gebruikt. De geïntegreerde ontklittende kam in de robotstofzuiger draait de rolborstel naar achteren om verstrikte borstelharen tegen te gaan.

Voor het eerst heeft eufy een hoogwaardig filter geïntegreerd in een afneembare robotstofzuiger. Dit voorkomt dat het stoffilter verstopt raakt en zorgt voor een hoge zuigkracht zonder veel onderhoud. Hierdoor haalt de E20 een krachtige 30.000 pascal als hand- en steelstofzuiger en maar liefst 8.000 pascal als robotstofzuiger. Het innovatieve vijfstaps filtersysteem vangt allergenen op en reinigt de lucht tijdens het stofzuigen. Een drievoudig lasersysteem brengt de reinigingsroutes systematisch in kaart en ontwijkt ongewenste objecten.

Prijs en beschikbaarheid

De Eufy E20 3-in-1 stofzuiger is per direct verkrijgbaar voor 549 euro. Het merk laat ook weten dat de Eufy X10 Pro Omni robotstofzuiger nu ook in het wit verkrijgbaar is, tijdelijk voor 599 euro.