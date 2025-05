Teufel lanceert modulaire en duurzame bluetoothspeaker MYND

Waarin kun je je nog onderscheiden op de markt van de bluetoothspeakers? De Berlijnse fabrikant Teufel probeert het met de MYND, een duurzame en modulaire bluetoothspeaker waarvan de behuizing voor de helft bestaat uit gerecycled kunststof. De speaker is ontworpen volgens met motto ‘Robust. Repair. Recycle.’. De behuizing is stof- en spatwaterdicht (IP67) en beschikt over een volledig modulair ontwerp voor optimale repareerbaarheid. Je kunt de behuizing eenvoudig als gebruiker openen en zo bijvoorbeeld de batterij vervangen. Gebruikers kunnen ook zelf aan de slag om nieuwe functies te bedenken. Alle specificaties zijn door Teufel openbaar gemaakt, inclusief de broncode van de firmware en de 3D-printgegevens van de behuizing.

Qua geluid moet het een typische Teufel-speaker zijn. Voorzien van een grote midrange driver, twee tweeters en twee grote passieve membramen levert de Teufel MYND een breed en natuurlijk klinkend stereopanorama met een sterk en diep basgeluid. De klasse D-versterker met DSP-technologie moet ook zorgen voor krachtig geluid bij een laag volume en een vervormingsvrije geluidsweergave bij een hoog volume.

De Teufel MYND beschikt over bluetooth 5.3 met AAC, Google Fast Pair, Party Link-functie en de Teufel Go-app voor geluidsaanpassingen. De batterij gaat 40 uur mee en kan in 80 minuten volledig worden opgeladen via usb-c. Een 3,5mm-ingang ontbreekt ook niet. Je kan deze bluetoothspeaker overal gemakkelijk mee naartoe nemen met de verstelbare draagriem. Bediening kan via de app of via de knoppen op de speaker.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel MYND is per direct beschikbaar via teufelaudio.nl en je kan kiezen uit de kleuren Warm Black, Warm White, Light Mint en Wild Berry.