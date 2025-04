Denon AVC-A10H

Flexibiliteit in connectiviteit

Elke analoge en digitale in- en uitgang voor beeld en geluid is eveneens individueel door de gebruiker toewijsbaar en hierbij kan elke gewenste combinatie worden gerealiseerd. De versterker beschikt over vier subwoofer uitgangen die de subwoofers met een traditioneel of directioneel signaal aan kan sturen zoals in de absolute top van de markt waar de merken Storm Audio en Trinnov zich begeven gebruikelijk is. Hiermee biedt deze A10H een vergelijkbare flexibiliteit als de hoger gepositioneerde AVC-A1H. Op het gebied van features zit het ook wel snor. Zo ongeveer elke virtualizer en geluidsverbeteraar staat de gebruiker voorhanden om de best mogelijke entertainment beleving te ervaren. Hierbij ondersteunt deze versterker vrijwel alle DTS en Dolby standaarden en voegt hier zelfs Dolby Atmos Audio en Sony’s 360 Reality Audio aan toe. Twee nieuwe standaarden waar ik in de nabije toekomst veel van verwacht.

Ondanks dat de achterzijde is voorzien van vele aansluitingen, is alles netjes geclusterd geplaatst. De versterker is voorzien van zeven RCA-lijningangen en beschikt aanvullend over een RIAA-platenspeler ingang die geschikt is voor gebruik met Moving Magnet en high-output Moving Coil elementen. De pre-out sectie biedt maar liefst 15 surround kanalen aangevuld met twee extra geluidszones en vier subwoofer uitgangen. Digitaal heeft de versterker twee optische en twee coaxiale S/PDIF ingangen, een RJ-45 netwerkaansluiting, zeven 8K HDCP2.3 HDMI ingangen en drie 8K HDCP2.3 HDMI uitgangen waarvan de HDMI-uitgang voor de televisie is voorzien van eARC. Heb je nog oudere AV-componenten zoals een vintage spelcomputer, camcorder of dvd-speler zonder HDMI dan is het fijn te vernemen dat de versterker over twee composiet ingangen en een component video ingang beschikt. Met al deze connectiviteit en de geboden functionaliteit is deze AVC-A10H ook uitstekend als een 15.4 kanaal AV-voorversterker inzetbaar.