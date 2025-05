TP-Link komt met de Tapo H500 HomeBase voor 16 camera’s

Een HomeBase ken je waarschijnlijk al van concurrent Eufy, maar ook TP-Link komt nu met een HomeBase. De Tapo H500 smarthomehub is een HomeBase waar je 16 camera’s mee kunt verbinden en maar liefst 64 sensoren. Ook andere IoT-apparaten kun je verbinden en dit apparaat is onder andere compatibel met Matter en ONVIF. De hub voegt extra AI-functies aan de verbonden camera’s van het merk toe zoals gezichtsherkenning en voertuigherkenning. AI-detectie verbetert de nauwkeurigheid tot 99,9 procent van alle meldingen. Je kunt beelden opslaan op de 16 GB opslag, maar dit is uitbreidbaar tot maar liefst 16 TB via een extra 2,5″ HDD of SSD.

De Tapo H500 kan ook verbonden worden met een los scherm (via HDMI). Zo kun je tot vier camerafeeds tegelijk monitoren. Gegevens worden versleuteld via AES-128 en RSA-1024 tijdens overdracht en opslag om deze veilig te houden. Volgens TP-Link zijn er zo ook geen kwetsbaarheden meer zoals bij cloud-systemen. En dat zonder maandelijkse kosten. Heb je ook een deurbel verbonden? Het werkt ook als gong om bezoekers aan te kondigen. Geavanceerdere functies heb je toegang toe via de Tapo-app. Hier vind je onder andere het gezichtsherkenningsbeheersysteem en krijg je inzichten in gebeurtenissen.

Prijs en beschikbaarheid

De Tapo H500 is per direct verkrijgbaar voor 129 euro.