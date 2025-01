Brandstory: Primare stapt in custom install

Dat Primare sterker wil staan in de custom install-markt is langs een kant opmerkelijk, maar ook niet weer zo verrassend. Het Zweedse bedrijf is nauwelijks de enige in de hifi-wereld die inziet dat hun versterkers, streamers en andere audiospullen ook in een professionele context wel eens nuttig kunnen zijn. Nieuw terrein dus, zeker voor audiomerken die zich concentreren op de verkoop van apparatuur aan consumenten, direct of via winkels. Maar in bepaalde regio’s wandelen oplossingen voor beeld en geluid steeds vaker een woning binnen dankzij een installateur. Dat prikkelde fabrikanten zoals Primare om te onderzoeken in hoeverre hun producten ook voor die groeiende markt relevant waren. Dat bleek het geval te zijn, onder meer omdat het Zweedse bedrijf al jaren inzet op zuinige en koele klasse D-technologie. “Onze overtuiging dat klasse D de beste versterkertechnologie is, wordt bevestigd voor thuisbioscoop. Hierdoor kunnen we een standaardformaat versterkerchassis met 8-9 kanalen in een rack stoppen en toch zo koel kunnen draaien dat er geen extra ventilatie nodig is”, legt marketingdirecteur en communicatiegoeroe Terry Medalen uit tijdens een gesprek over de CI-ambities van de Zweden.

Over de jaren heen heeft we behoorlijk wat Primare-producten getest. In die context zijn er veel conversaties geweest met Terry over hoe het merk producten ontwikkelt en over hun achterliggende filosofie. Vaak is dat met een sterke ‘hifi’-insteek die rond muziekbeleving en ook film draait [Medalen heeft een carrière bij Dolby en REL achter de rug, nvdr]. Maar ook de custom install-wereld blijkt bijzonder intrigerend, zegt de marketingdirecteur: “Toen we begonnen met het onderzoeken hoe we de professionele wereld beter konden bedienen, gingen de ogen soms wel open. In Nieuw-Zeeland kregen we via een partner bijvoorbeeld een opportuniteit om te presenteren aan bedrijven die AV-installaties op jachten voorzien. Voor ons helemaal nieuw terrein, maar wel heel fascinerend”, vertelt Terry. Het tijdslot van twee uur dat voorzien was, bleek uiteindelijk een hele middag te worden, met een tour langs luxeschepen die voorzien waren van grote bioscopen en high-end audio. “Ongelooflijk wat er daar allemaal wordt gebouwd.”

Waarom custom install?

De SPA25 AV-receiver, de SP25 AV-voorversterker en de A35.2- en A35.8-versterkers zijn de speerpunten in Primare’s CI-verhaal. Hiermee heeft het merk de bouwstenen in huis waarmee een installateur heel uiteenlopende surroundopstellingen maar ook aparte stereozones kan bouwen. Met name de EISA Award-winnende A35.8 eindtrap met acht kanalen (die je ook kunt bridgen naar vier kanalen met 375 Watt per stuk) past in heel diverse scenario’s, zelfs in combinatie met processors van merken als Trinnov en Storm Audio. Het enige dat ontbrak was een kit om de apparaten in een rack te plaatsen. Zo’n rackkit is inmiddels beschikbaar, waardoor het toepassen van die losse toestellen veel praktischer worden voor installateurs.

Maar waarom die interesse in CI? Voor een deel omdat de consument wel oor heeft naar goede audio dat onzichtbaar is en integreert met een ruimer smarthome-oplossing. Toegewijde thuisbioscopen zitten ook in de lift, iets dat bijna altijd met inbouwspeakers en verstopte elektronica wordt gebouwd.

In Noord-Amerika (waar de afstanden naar een zeldzame audiowinkel soms heel groot zijn) is custom install al langer een heel populaire optie. Volgens veel bronnen zelfs stukken groter dan de losse verkoop via retail. In Europa is het, naargelang het land, anders. In België is bijvoorbeeld inbouwaudio populairder dan in Nederland. De situatie verandert wel, en ook bij ons komen CI-opties vaker op het menu te staan. Het gaat dan vaak om thuisbioscopen of grotere projecten tijdens een renovatie of nieuwbouw, waarbij inbouwaudio en video vaak gecombineerd wordt met smarthome-integratie. Heel typisch daarbij is dat de audioapparatuur ergens afgezonderd wordt in een rack, met kabels om muur- of plafondspeakers in verschillende kamers aan te sturen. Maar een audiofiele tussenweg is mogelijk. Een versterker in een rack die compleet uit het zicht is opgesteld kan perfect een paar losse hifi-speakers in de woonkamer aansturen. Dat alle elektronica bij zo’n CI-project niet in de leefruimtes staat, is net voor velen een aantrekkingspunt.

Focus op de essentiële zaken

Misschien wel de opvallendste manier waarop Primare zich onderscheidt van veel hifi-bedrijven is dat ze een bedrijfsfilosofie hebben die kan samengevat worden in de woorden ‘lagom’ en ‘hygge’. Het is een stukje marketing uiteraard, maar tegelijkertijd zijn die termen echt wel vertaalbaar naar wat de producten te bieden hebben. Lagom, zo legt Terry Medalen graag uit, is een soort Scandinavisch streven naar evenwicht en balans. Het is speelt een grote rol bij het ontwerpen van producten. Traditioneel doet Primare dat voor een woonkamer, maar zeker met de recente SPA25 en SP25 AV-producten gebeurt dat met een specifieke ruime blik. “We voelden een nood om betere geluids- en videoprestaties te bieden dan gewoonlijk verwacht wordt van multikanaalsapparatuur. Daarom dat we (die producten) echt voor muziek naast films hebben ontworpen, en niet enkel voor de audio- en videofiel, maar voor iedereen in het gezin.” Dat laatste sluit weer bij ‘hygge’ aan, wat weer gezelligheid en vriendschappelijkheid evoceert. Die term slaat voor een stuk op het klankkarakter van het merk dat ruim moet aanspreken.

Een van de zaken waar Primare’s lagom helemaal aansluit bij de professionele installatiewereld is de houding tegenover de introductie van nieuwe features. Het moet steek houden, zegt Medalen, en niet gewoon om op een hype te springen. Het voorbeeld bij uitstek hiervan is hoe het Zweedse bedrijf in de voorbije twee jaar een gloednieuwe AV-receiver en AV-processor introduceerde. Met HDMI 2.0, niet de HDMI 2.1 waar nagenoeg alle rivalen mee uitpakken. Aan de basis van die beslissing lag een gesprek met een topman van Massive Entertainment, gamemaker van grote titels als Star Wars, Assassin’s Creed en Far Cry. Momenteel zijn ze bezig met het ontwikkelen van een groot, open Star Wars Outlaws-spel.

Toen er met hem werd gesproken over wat er nodig was op een toekomstige AV-product als het ging om HDMI en gaming, merkte de gamebaas op dat HDMI 2.1 niet echt zo relevant was als leek. Want het belangrijkste pluspunt van HDMI 2.1 is dat je 4K-video aan 120 fps of 8K aan 60 fps kunt doorsturen. Videocontent in die kwaliteit bestaat nauwelijks en geen enkele streamingdienst is van plan om op korte termijn daar mee aan de slag te gaan. 4K60, zoals al mogelijk met HDMI 2.0, legt de lat al hoog voor films. Bij games leveren enkel zeer high-end pc’s en next-consoles in combinatie met specifieke gametitels 4K120 of 8K60 aan. “Waarom zijn jullie hier zelfs mee bezig? De scenario’s waarover jullie praten zijn niet die van intense gamers. Die spelen met een eigen custom computer, displays die rond hen heen buigen en met headsets” en niet met een groot scherm en geluid via een AV-receiver, luidde het.

Dat standpunt sterkte de overtuiging dat het een keuze voor een HDMI 2.0-bord bij de SPA25 en SP25 geen slechte was. Zelfs voor apparaten die anno 2022-2023 werden gelanceerd, op een moment dat de klassieke AV-receiverbouwers uitpakten met HDMI 2.1-stickers – soms zelfs nog voor de standaard echt op punt stond. Volgens Terry van Primare hoort die ‘conservatieve’ kijk precies bij wat leeft in de CI-wereld. “We passen daardoor bij installateurs die minder bezig zijn met features die een eindgebruiker denkt nodig te hebben om ergens ‘futureproof’ te zijn, maar liever zoeken naar wat fundamentele kerneigenschappen die nodig zijn voor betrouwbare prestaties op hoog niveau.” Of anders gezegd: liever betrouwbaar en stabiel dan vooruitstrevend en duur. Primare noemt dat ook wel hun Practical Design-visie die streeft naar de beste prestaties mogelijk aan een prijspunt die voor meer mensen bereikbaar blijft. Zo koos Primare er wel voor om Dirac-kamerkalibratie te bieden bij de SP25 en SPA25, maar dan enkel de licentie voor correcties tot 500 Hz. Dat is voor de meeste mensen voldoende en drukt de prijs, zegt Medalen, terwijl de deur wel openstaat naar correcties over het volledige frequentiebereik als een installateur dat wenst te doen.

Bouwen aan de toekomst

De integratie met domoticaplatforms als Control4 en Crestron is daarnaast een heel belangrijk element voor een installateur. Zeker bij een project dat heel de woning dekt, maar ook als er pakweg een thuisbioscoop wordt gebouwd. Dat je met een druk op de knop een scherm kunt doen uitrollen, de lichten dimmen en het audiosysteem inschakelt op het juiste volume en met de juiste bron, dat zijn de dingen die een goede installateur wil voorzien. “We gaan slim kiezen welke platforms we gaan ondersteunen zodat onze toestellen nog beter in de CI-sfeer passen. Momenteel is er ondersteuning voor Crestron Home, Control4 en Nice/Elan, met potentieel nog bijkomende als dat nodig blijkt.”