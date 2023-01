Samsung introduceert CX-serie microled-televisies voor 2023

Samsung komt in 2023 met een grote tv line-up op de markt. Eerder kondigde het bedrijf al twee nieuwe series QD-OLED-televisies aan en natuurlijk brengt Samsung ook nieuwe Neo QLED-modellen met miniled-backlight op de markt. Daarnaast moet 2023 in het teken staan van microled, de techniek waarbij elke pixel een minuscule led is en er dus geen backlight nodig is. De helderheid zou hierdoor hoger moeten liggen dan bij oled en miniled.

De CX-serie bestaat uit microled-televisies van 50-, 63-, 76-, 89-, 101-, 114- en 140-inch. Voor ieder wat wils, zou je zeggen. Samsung heeft echter nog geen prijzen bekendgemaakt dus of ze nu daadwerkelijk betaalbaar worden valt nog te bezien. Voor de eerder uitgebrachte modellen moest je immers minimaal 75.000 euro neerleggen.

Samsung maakt nog steeds gebruik van het modulaire content waarbij de microled-televisies bestaan uit kleine delen, waardoor je – op papier – de mogelijkheid hebt om de tv zo groot te maken als je zelf wilt. Het lijkt er voor nu echter op dat de aangekondigde modellen vaste afmetingen hebben, maar wel volledig randloos zijn. De televisies hebben een 4K-resolutie en komen met onder meer de Tizen Smart Hub,, hdmi 2.1-poorten, hdr-ondersteuning en alle andere features die je van een high-end Samsung tv mag verwachten.