De Samsung Galaxy S25-serie is al een tijdje beschikbaar, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft een nieuwe toevoeging voor de serie met de introductie van de Samsung Galaxy S25 Edge. Het unieke aan dit toestel? Met een titanium behuizing van slechts 5,8 mm dik is dit de dunste smartphone op de markt. Ook het lage gewicht van 163 gram valt op. En ondanks het lage gewicht beschikt dit model toch nog over een amoled-scherm van 6,7-inch met een resolutie van 3.120 bij 1.440 pixels en verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 8 Elite voor Galaxy met 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 3.900 mAh. Opladen kan met 25W en draadloos opladen (15W) behoort ook tot de mogelijkheden.

Kijken we naar de specificaties, inclusief de camera’s, dan valt het toestel qua hardware tussen de Galaxy S25+ en de S25 Ultra in. De Galaxy S25 Edge heeft namelijk dezelfde hoofdcamera van 200 megapixel als de Ultra met optische beeldstabilisatie, een diafragma van f/1.7 en 2x optische zoom. Verder beschikt het toestel over een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel (f/2.2) en een selfiecamera van twaalf megapixel (f/2.2).

De Samsung Galaxy S25 Edge draait op Android 15 met de One UI 7 softwareschil. Het softwarebeleid heeft Samsung goed op orde, want ook op dit toestel mag je zeven jaar lang updates verwachten. Het toestel is ook waterbestendig met IP68.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S25 Edge is verkrijgbaar vanaf 30 mei 2025, maar pre-orders zijn al open. Je kunt kiezen uit de kleuren Titanium Silver, Titanium Jetblack en Titanium Iceblue. De versie met 256 GB kost 1.249 euro en de 512 GB-versie gaat voor 1.369 euro over de toonbank.