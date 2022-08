Review: Sony XR-65X95K (X95K-serie) lcd led tv

Afstandsbediening

De X95K kreeg dezelfde vernieuwde afstandsbediening die we ook op de A95K vonden. Deze compactere remote heeft geen numerieke toetsen meer, maar de toetsen die overblijven zijn niet alleen goed gekozen, ze zijn ook duidelijk gelabeld. Daardoor vind je bijna ogenblikkelijk je weg op deze nieuwe remote. De toetsaanslag is licht en aangenaam en de afwerking uitstekend. Het geborsteld metalen oppervlak is gemakkelijk te poetsen en de toetsen lichten op zodra je de remote van de tafel neemt. De ‘Find My Remote’ functie in de Google Home App laat de afstandsbediening geluid en licht maken, zo vind je ze snel terug als die even ergens verkeerd gelegd is.

Sony levert ook een tweede remote mee, met een ouder design. Die heeft wel nog een numeriek toetsenpad. We zien daar maar een beperkte meerwaarde in, en we vermoeden dat die bij veel mensen in de schuif zal blijven liggen.