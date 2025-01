13 fantastische cd-spelers – Op een rij…

Accuphase DP-770

Alleen al bij het zien van de Accuphase DP-770 stokt je adem, zo mooi. Het bekende en iconische goudkleurige front en met een kast van het fijnste en hoogglans gelakte Japanse hout. Het pride of ownership bereikt hier het maximaal haalbare in de hifi-wereld. Deze Precision MDSD SACD-speler beschikt over zoveel bijzondere eigenschappen, dat vele pagina’s daarmee gevuld kunnen worden. De 32 bit MDSD/MDS++ D/A-converter bevat de ESS ES9028PRO DAC-chipset, maar liefst 8 per kanaal en parallel geschakeld. Het sacd-loopwerk was bij voorganger DP-750 al enorm goed, maar is toch nog verder verbeterd, met een grotere brugbasis en elastische dempers. Bij deze speler moeten we niet meer praten over de specificaties en aansluitmogelijkheden, maar alleen over muziek. Enkele toonaangevende klassieke musici in de wereld die ik ken hebben thuis een Accuphase-installatie staan en zelf denk ik dat dit op dit moment misschien wel de allerbeste sacd-speler ter wereld is, die ook geen externe 10 MHz clock behoeft. Elke serieuze hifi-liefhebber moet toch een keer deze DP-770 hebben gehoord. Dat zal bij de dealers vrijwel altijd gebeuren met componenten van hetzelfde kwaliteitsniveau en topkabels. Wat geweldig dat in deze moderne tijd de ingenieurs van Accuphase Laboratory de tijd nemen om elke DP-770 zeer zorgvuldig, bijna met liefde, met de hand te bouwen en zeer uitgebreid en fanatiek te testen. In Nederland beschikt Accuphase over een bezielende importeur en enkele echte topdealers. De DP-770 is voor de ware en meest kritische muziekliefhebber bedoeld en kost € 19.800.