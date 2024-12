Eufy introduceert verlichting voor binnen en buiten

De nieuwe productlijn bestaat uit: Outdoor String Lights, Outdoor Spotlights, Outdoor Pathway Lights en de Indoor Floor Lamp. Ook is cross-synchronisatie mogelijk, waarbij je de verlichting synchroniseert met muziek. De verlichting kan ook gekoppeld worden aan de eufy beveiligingscamera’s. Zodra de camera mensen detecteert, wordt de verlichting geactiveerd, bijvoorbeeld met een verwelkomend lichtplan.

eufy Outdoor String Lights E10 (€ 129,99)

De eufy Outdoor String Lights E10 hebben een triple-LED ontwerp, dat RGB combineert met tweekleurige witte LED’s. De kleurtemperatuur is instelbaar van warm 15.00 kelvin tot helder 9.000 kelvin en biedt tot drie keer meer helderheid dan vergelijkbare modellen in het segment. Met de eufy Life app kun je vooraf ingestelde thema’s instellen. Of ontwerp je eigen verlichtingspatronen, kleuren en helderheidsniveaus. De Outdoor String Lights E10 zijn UV-bestendig, hebben een IP65 water- en stofbescherming en een IP67-adapter.

eufy Outdoor Spotlights E10 (€ 99,99)

Wil je specifieke objecten in jouw tuin uitlichten? Dankzij RGBWW-technologie bieden deze spots levendige RGB-kleuren en warm tot koude LED’s met een helderheid tot 500 lumen. De zeer transparante glazen afdekking en ingebouwde diffuser zorgt voor een gelijkmatige verlichting, waardoor deze spots ideaal zijn om bijvoorbeeld buitenplanten, tuinen, sculpturen of muren te accentueren. De spots zijn gemaakt van aluminium en hebben een IP65 waterdichtheid. Ze zijn bestand tegen corrosie, slijtage en roest en hebben een levensduur van meer dan 50.000 uur. Ook voor de spotlights biedt de eufy Life App keuze uit meer dan 80 vooraf ingestelde thema’s. De spots zijn compatibel met Alexa en Google Assistant voor stembediening voor een handsfree ervaring. De Outdoor Spotlights E10 kosten € 89,99 en komen in een 2-pack.

eufy Outdoor Pathway Lights E10 (€ 169,99)

Heb je paden in je tuin die je wilt verlichten om te zien waar je loopt of wil je extra diepte creëren in je tuin? De eufy Outdoor Pathway Lights E10 heeft RGBWW-technologie voor levendige RGB en LED’s die je kunt aanpassen van warm tot koel wit, met een helderheid tot 350 lumen. De matte afwerking zorgt ervoor dat het licht gelijkmatig verspreid wordt. Deze IP65 weerbestendige verlichting is gemaakt van sterke onderdelen en hoogwaardig aluminium, zijn bestand tegen de elementen en werken betrouwbaar van -20°C tot 60°C, en gaan meer dan 50.000 uur mee. De eufy Outdoor Pathway lights E10 zijn € 149,99 en komen in een 4-pack. Ook hier kies je met de eufy Life App uit meer dan 80 vooraf ingestelde thema’s en koppel je de lichten eenvoudig met Alexa of Google Assistant voor handige stembediening.

eufy Indoor Floor Lamp E10 (€ 129.99)

Ook biedt eufy verlichting voor binnenshuis, met de eufy Indoor Floor Lamp E10. De lamp integreert RGB, warm en koel witte LED’s voor een helderheid tot 1.700 lumen. De lamp is uitgerust met geavanceerde algoritmes en 12 onafhankelijke besturingschips, wat zorgt voor vloeiende kleurovergangen. De lamp heeft een gestroomlijnd zeshoekig ontwerp en een siliconen lichtstrip. De lamp is ook compatibel met Alexa en Google Assistant, waardoor stembediening mogelijk is.

eufy Permanent Outdoor Lights E22 (€ 169,99)

Daarnaast kondigde eufy de Permanent Outdoor Lights E22 aan tijdens IFA. De Permanent Outdoor Lights E22 bevat triple-LED met WonderShine-technologie die 16 miljoen kleuren RGB) mengt met warm en koel wit voor nog heldere, nauwkeurige en levendige kleuren. De lichtstrip biedt tot drie keer meer helderheid in vergelijking met andere RGB-verlichting. De prijs van de Permanent Outdoor Lights E22 is € 169,99 voor 15 meter en € 249,99 voor 30 meter.