Nieuwe uitgave: Digital Movie 161 2025

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER

Panasonic HC-VX3 4K & HC-V900 2K

iPhone 16 Pro

Virtueel videofilms maken

Cameranu Utrecht

Panasonic TV-55Z85A (Z85A-serie) oled tv

RUBRIEKEN

DigitalAbonnement

DigitalNova

DIGITAL TEST

Panasonic HC-VX3 4K & HC-V900 2K – Twee fijne camcorders voor starters en familiefilmers

Het heeft zo’n zes jaar geduurd maar nu zijn er twee nieuwe Panasonic camcorders voor het marktsegment starter, familiefilmer en de hobbyist met een krap budget. Meteen ook geheel up to date met AI-besturing, 3 inch touchscreen, ruim bemeten lichtsterk 24x optisch zoomobjectief, 5-assige IBIS en USB-C-connector. De HC-VX3E is het compacte 4K 30P model met lijn-in en timestamp. En De HC-V900 is het budget 2K model.

Panasonic TV-55Z85A (Z85A-serie) oled tv – Solide beeldprestaties

Panasonic laat in de nieuwe line-up het eigen My Home Screen smart tv-systeem achter, en schakelt volledig over naar Amazon Fire TV. De TV-55Z85A gebruikt daarnaast ook nog eens een nieuwe chipset, dus er is flink wat veranderd. Niet alles is op de schop gegaan, veel van de bekende en goede Panasonic-kwaliteiten zijn gebleven. We testen wat al dat nieuws brengt.

iPhone 16 Pro – Magnifiek in beeld en geluid

De Apple iPhone 16 Pro (Max) is uitgeroepen tot de beste smartphone van 2024. En dat is niet voor niets als je kijkt naar de specificaties voor foto, video, geluid en kunstmatige intelligentie. Dat werpt de vraag op of een smartphone 16 Pro de systeemcamera en camcorder overbodig maakt? Qua beeld en geluid kan de iPhone 16 Pro de middenklassers evenaren. Doch de ergonomie is nog niet je van het…

DIGITAL TRENDS

Home Cinema – Tv’s worden intelligenter en groter

Op het gebied van televisie en home cinema zet de evolutietrend zich nog steeds voort. Afgelopen jaar was geen revolutie, maar vooral een evolutie van de technieken en mogelijkheden die in de afgelopen jaren geïntroduceerd werden. Toch zijn er wel een paar pijlers waar fabrikanten zich met name op focussen en dit jaar waren dat AI en schermformaat.

DIGITAL THE DEALER

Cameranu Utrecht – De klantreis bij een Flagshipstore

Al eerder bezocht de redactie de vlaggenschipwinkel van Cameranu in Rotterdam. Recentelijk opende alweer een nieuwe winkel volgens deze klantgerichte succesformule in Utrecht. Wij waren benieuwd naar de reis die de klant maakt bij een bezoek aan de fysieke of online Cameranu-store. Hoe verlopen het eerste contact, de benodigde advisering, het uitproberen van de beoogde foto/videoset en de service tijdens en na de aankoop? En dan zijn er ook nog de bloeiende tweedehands- en inruilmogelijkheid plus immer tijd voor een luisterend oor.

DIGITAL FILMS

Tien films – die in je 2024 gezien moest hebben

Wat waren de meest in het oog springende filmreleases van het afgelopen jaar? We zetten tien titels op een rij…

Wishlist 2025 – vijf films om naar uit te kijken

Welke langverwachte films staan momenteel ingepland voor een release in 2025? We zetten vijf titels op een rij…

DIGITAL PRODUCTNIEUWS

De Leica Cine Play 1 Test-Drive – Je eigen unieke Home Cinema ervaring

DIGITAL ACHTERGROND

Virtueel videofilms maken – Van post- naar preproductie op de filmset

Van oudsher worden videofilms eerst gepland, vervolgens geschoten op een set, daarna geëdit en tot slot nabewerkt, de postproduction. Recentelijk zie je de postproduction echter opschuiven naar het al tijdens de opname bewerken van het geschoten materiaal. Idem het monteren. Men preekt dan van virtuele productie (VP) en ook in camera of on-set productie. Fotorealistische LED-schermen, krachtige grafische computers, VR/AR/MR-software en het editen in de cloud spelen daarbij een belangrijke rol.

DIGITAL SERIES

Drie tv-series – die je in 2024 gezien moest hebben…

Wat waren de meest in het oog springende tv-series van het afgelopen jaar? We zetten drie titels op een rij…

Drie tv-series – Die je in 2025 moet gaan zien…

Wat zijn de meest in het oog springende tv-series van het komende jaar? We zetten drie titels op een rij…

DIGITAL PRAKTIJK

Autoscènes in films – Veiligheid voor alles

Films zitten vol autoscènes waarin van alles gebeurt. Het zijn bijvoorbeeld spannende, onderhoudende of romantische situaties die de film zeer verlevendigen. Maar… ze moeten wel opgenomen worden!

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/create/ verschenen publicaties van Digital Movie.