Review: Sony XR-65X95L (X95L-serie) lcd led tv

Sony XR-65X95L - Gebruiksgemak en smart tv

In dit model zit nog steeds de ondertussen al wat oudere MediaTek MT5895 chipset met quad-core ARM Cortex-A73 CPU, 3GB RAM en de Mali-G52 GPU. Ondanks de leeftijd zorgt die voor een vlotte werking in Google TV (met Android 10 onder de motorkap).

Er zijn geen belangrijke wijzigingen in Google TV. Wie voor een minimale omgeving wil kiezen kan de tv installeren als een ‘Basic TV’, waarin je vooral gebruik maakt van live tv en de HDMI-ingangen, al zijn er ook een paar basis-apps geïnstalleerd. Apps updaten is echter niet mogelijk zonder in te loggen met een Google-account. De volledige Google TV-ervaring is onveranderd. Het is een leuke omgeving met enorm veel aanbevelingen, gerangschikt per genres waarvan Google oordeelt dat ze bij je passen. Je hebt daar nauwelijks controle over, je kan bepalen welke diensten daarvoor gebruikt worden (Prime Video, Apple TV en Disney+)

Het snelmenu voor instelling is volledig customiseerbaar en verschijnt onderaan het scherm. Er is ook een ander snelmenu dat je toegang geeft tot functies zoals onder andere cijfer- en kleurtoetsen. De volledige instellingen zijn geïntegreerd in Google TV-omgeving, je vindt er vlot je weg in. Het input-menu dat ook onderaan het scherm verschijnt bevat niet enkel externe aansluitingen maar ook apps, en kan je zo ook gebruiken om snel naar een andere app te schakelen.