Review: Magnat Signature Edelstein – Machtige MiniMagnats

Schuwen het epische niet

Wat de Signature Edelsteins meehebben, is een zekere verrassingsfactor. De meeste kleine speakers produceren een compacter en samengedrukt geluid, maar dan spelen de Magnats en klinkt er iets heel wat grootser. Dat doet je echt verrast opkijken.

De Edelsteins testen met een of andere grotere versterker of een enorm hifi-systeem, dat lijkt niet echt te passen. Het lijkt waarschijnlijker dat iemand deze kleintjes zou huwen met een bescheiden systeem. Toch qua formaat, niet per sé que positionering. Testen deden we daarom met een Primare I15 en een Pro-Ject X1-platenspeler, met nog wat luisteruren met de gloednieuwe Arcam ST5-streamer en A25-versterker. Beide versterkers hadden ruimschoots het vermogen om de twee boekenplankspeakers aan te sturen. De Magnats zijn niet echt moeilijk om aan te sturen (wat nochtans bij kleine speakers soms verrassend genoeg wél kan gebeuren). Wat we hoorden waren weergevers met een heel fijne balans, waarbij het midden rijk werd neergezet en hoger detail prominent maar wel met een zekere zachtheid breed de kamer werd ingestuurd. En ja, ze komen ook vol over als het gaat om het laag betreft. De Signature Edelstein-speakers lijken ons een goede keuze als je in een kleinere kamer op zoek bent naar verfijning en veel detail.

Heilung is geen nieuwe groep, maar de Scandinavische folkformatie heeft met Drif een album afgeleverd die een veel breder publiek aanspreekt én ook kritische oren prikkelt. Dat heeft veel te maken met de wijdse productie die het mythische vikingroots van hun nummers goed weet op te roepen maar ook door het keelgezang die al meteen bij de eerste track, ‘Asja’, te horen is. Dit nummer op goede speakers en aan een wat hoger volume voert je meteen naar een of ander ritueel in een reeks als ‘Vikings’ of ‘The Last Kingdom’. Op onze Focal Sopra N°2’s of iets als een Bowers & Wilkins 803 D4 rolt de muziek helemaal over je heen. De Edelstein is heel wat kleiner (én goedkoper), dus hetzelfde verwachten we niet. Maar we kijken wel op hoeveel van die grootschaligheid uit de kleine Magnats komen. Ook de kleine, sfeerverhogende details, zoals het diepe ademen dat nodig is om de korrelige lage tonen uit een keel te persen. De ruwere mannengezang en de heftige percussie in het eerste gedeelte van Asja weten ook op deze kleintjes te pakken, terwijl het ijle vrouwengezang en de instrumenten in het tweede deel betrekkelijk ver uit de speakers treden. Als beide zangtypes samenkomen, houden de verschillende lagen hun eigen karakter en positie. Het effect is het sterkst in een kleine kamer, waar je misschien dicht bij de Magnats zit. Door hun bredere uitstraling mag je ze gerust wat verder van elkaar positioneren, zeker bij epische muziek zoals dit.