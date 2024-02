DTS:X en DTS Neural:X: wat is het en hoe werkt het?

Wat is DTS:X?

DTS:X is een surroundformaat dat audio-objecten door de 3D-ruimte laat bewegen door gebruik te maken van het open-source MDA (Multi-Dimensional Audio) platform waarmee filmmakers kunnen controleren hoe sound-objecten zich in de ruimte bewegen. Nagenoeg alle grote filmstudio’s werken met dit platform waardoor we DTS:X-soundtracks in 2015 op de eerste Blu-ray discs en digitale media zagen. Sinds die tijd zien we de standaard vooral terug op hardware en nog mondjesmaat op fysieke schijven of streamingdiensten.

DTS:X is dus een ‘object-based’ surroundformaat dat audio-objecten uit alle richtingen (ook boven de luisterpositie) kan laten komen om zo een indrukwekkendere surroundervaring te creëren. Het audioformaat moet een 3D-audiobeleving bieden waarbij de luisteraar het gevoel krijgt middenin de actie te zitten. Objecten zweven als het ware door te ruimte en het gevoel dat een object uit een specifieke speaker komt moet hiermee verdwijnen. We stappen dus af van het idee van audiotracks voor een specifiek aantal speakers of een specifieke opstelling en gaan richting een vrije ruimte waarin de audio zich ook vrij beweegt. Hoewel extra speakers, bovenop bijvoorbeeld de 5.1-kanaals opstelling, niet vereist zijn haal je met plafondspeakers en hoogte- of breedtespeakers wel het maximale uit de DTS:X-track.