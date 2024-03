50-jarig bestaan: de Edge-serie

In 2018 bestond Cambridge Audio 50 jaar en ter gelegenheid daarvan werd de bijzondere Edge-serie uitgebracht, tot dusverre de toplijn. De naamgeving is een klein eerbetoon aan het oorspronkelijke pioniersteam in 1968, dat onder andere bestond uit Gordon Edge en Peter Lee. Deze Edge-serie is echt iets voor de serieuze hifi-liefhebber. De complete serie bestaat uit de Edge NQ-voorversterker/netwerkspeler, de geïntegreerde Edge A-versterker, de stereo Edge W-eindversterker en de mono Edge M-eindversterker.

Dennis Schluter van Dimex, maakte het mogelijk dat ik bij Cambridge Audio-dealer Poulissen Audio Video Center in Roermond kon luisteren naar de bijzondere combinatie van de Edge NQ met twee Edge M-monoblokken. Poulissen zorgde voor een compleet Brits feestje, want er stond ook een schitterende set Monitor Audio-luidsprekers opgesteld: het topmodel in de Platinum-serie, de 300 3G met een frequentierespons van 17 Hz tot 60 kHz binnenskamers, een driewegsysteem, 14000 euro per paar. De bekabeling werd verzorgd door de toplijn van AudioQuest, de ThunderBird-serie. Uiteraard stond bij de luistertest in eerste instantie de streamingkwaliteit van de NQ in de belangstelling. Maar voor alle zekerheid, om ook zicht te krijgen op de algehele kwaliteit van de voorversterker, werd de NQ ook nog aangesloten op een externe bron: de Esoteric K-03XD, een van de beste Super Audio cd-spelers die de wereld kent.

Bij elkaar dus een behoorlijke hifi-installatie, opgesteld in een van de mooie, akoestisch geoptimaliseerde luisterruimtes van Poulissen. Voor en tijdens de luistertest kreeg ik geweldige ondersteuning van Anne-Marie en Johan Poulissen, die tegenwoordig beiden leiding geven aan de winkel. Oprichter Gerard Poulissen is nog vrijwel dagelijks in de winkel te vinden, maar iets meer op de achtergrond. Wat mooi dat een bijzonder familiebedrijf zo kan worden voorgezet via dochter en zoon! En ik ervaar het telkens weer in Roermond: wat een mooi en deskundig team en wát een warm onthaal als klant.