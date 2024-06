Xiaomi Redmi 13 is een betaalbare smartphone voor 179 euro

De Xiaomi Redmi 13 wil zoveel mogelijk waar voor het geld bieden. Zo heeft de smartphone een glazen ontwerp aan de achterkant en is het verkrijgbaar in vier kleuropties, namelijk Midnight Black, Sandy Gold, Pearl Pink en Ocean Blue. De smartphone heeft een slank profiel van 8,3mm en biedt enigszins bescherming tegen waterspetters dankzij IP53.

De smartphone heeft een FHD+-scherm van 6,79-inch en een verversingssnelheid van 90Hz. Aan boord vinden we een MediaTek Helio G-91 en je kan kiezen uit een model met 6 GB + 128 GB of een model met 8 GB + 256 GB. Het geheugen is uitbreidbaar tot 1 TB met een micro-sd-kaart. Aan boord vinden we verder een grote batterij van 5.030 mAh. Opladen kan met een snelheid van 33W. Hiermee is de batterij van 0 tot 100 procent opgeladen in 62 minuten.

Veel aandacht is ook uitgegaan naar de camera’s op het toestel. Zo beschikt de Xiaomi Redmi 13 over een hoofdcamera van 108 megapixel. De camera maakt gebruik van de Samsung ISOCELL HM6 1/1.67”-sensor die volgens Xiaomi dankzij de 9-in-1 pixel binning moet zorgen voor ultra-heldere nachtfoto’s en dynamische HDR-beelden. Naast de hoofdcamera heeft het toestel ook een selfiecamera van dertien megapixel en zijn er diverse filters te gebruiken om je foto’s te verfraaien.

Prijs en beschikbaarheid

In de aankomende weken is de Xiaomi Redmi 13 beschikbaar. Het toestel met 6 GB + 128 GB gaat 179,90 euro kosten en de versie met 8 GB + 256 GB heeft een adviesprijs van 199,90 euro.

