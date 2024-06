Wat is en hoe werkt autofocus? Razendsnel, precies op maat en intelligent

Verschillende AF-instellingen

Op de body van de hybride systeemcamera, camcorder en/of het objectief vind je verschillende knopjes voor het instellen van de focussering. Als eerste de keuze tussen Automatisch (A) en Manueel (M). Handmatig is nog altijd niet uitgespeeld. Dat ontdekken ook amateurs en prosumers die op bepaalde creatieve momenten de scherpstelling echt geheel naar hun eigen hand willen zetten.

Dan is keuze tussen scherpstellen in één keer, one shot AF, en continue AF. De one shot, AF-S, is bedoeld voor stilstaande onderwerpen. De AF-C of servo voor het continu met de scherpstelling volgen van het onderwerp. Bij video is deze keuze regelmatig reden tot onzekerheid. Als het onderwerp weinig tot niet beweegt kan je gewoon met eenmalig goed scherpstellen volstaan. Zeker als er bij een kleinere diafragmaopening nog voldoende scherptediepte aanwezig is.

Dat verandert als het onderwerp er de pas in zet. Het loopt dan regelmatig uit de scherpte. Dan komt de continue AF in beeld. Een probleem kan daarbij een tragere AF zijn. Die holt met de scherpte het onderwerp achterna. Dat kan storend werken bij de opname. Moderne AF-systemen zijn gelukkig razendsnel en intelligent. Toch altijd van te voren even uittesten of het allemaal wel naar tevredenheid werkt! Dan is er op sommige camera’s ook nog de AF-A, het systeem kiest zelf tussen S en C. Dit al naar gelang de activiteit van het onderwerp.