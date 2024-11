Review: Sony K-65XR80 (Bravia 8-serie) OLED-televisie

Sony K-65XR80 - Beeldverwerking

Sony heeft het kenmerk ‘Cognitive’ laten vallen in de naam van de processor die nu gewoon XR-Processor heet. Achter de veranderde naam schuilt echter in grote lijnen dezelfde processor als voorgaand jaar. Die levert uitstekende deinterlacing van 1080i-beeld, en zeer goede ruisonderdrukking en upscaling. Er zijn ook een paar wijzigingen zichtbaar. Zo merken we dat Reality Creation iets agressiever te werk gaat bij dvd-content dan vroeger. De ‘auto’ of Handmatig 20-stand die we lange tijd uitstekend vonden, blijkt nu af en toe vals detail te creëren (witte randen rond scherpe contrastovergangen, ook gekend als ‘ringing’). Voor HD-content is die stand nog steeds uitstekend, maar wie veel dvd-kijkt kan het beter wat lager schakelen. Nog een opvallende wijziging, de ‘Vloeiende Gradaties’ instelling is verdwenen. Die functionaliteit zit nu in de ‘Digitaal ruis verminderen’ instelling. Gelukkig werkt het nog steeds erg goed, en de ‘laag’-instelling volstaat om de meeste banding-effecten te elimineren. In zware gevallen blijven er wat kleurstroken zichtbaar, je kan dan eventueel voor de ‘Midden’ instelling kiezen, met verlies van wat detail wel.

Sony heeft ook wat gesleuteld aan zijn motion interpolation algoritme. De processor kan snelle camerabewegingen goed vloeiend maken zonder resterende schokken. In de hoogste stand moet je er bij complexe achtergronden wel wat beeldfouten bijnemen, maar dat is bij nagenoeg elke tv zo. Je kan soepelheid apart instellen voor film (24fps) en camera (daarmee bedoelt Sony video aan 50-60fps zoals sport). De camera-soepelheid zet je best maximaal, voor film kies je zelf naar smaak. Het OLED-paneel heeft zeer goede bewegingsscherpte. ‘MotionFlow / Helderheid’ is een ‘black frame insertion’ (BFI) techniek voor nog meer detail in bewegende beelden, maar introduceerde flikker.