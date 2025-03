Dreame presenteert A2 robotmaaier met 3D LiDAR en AI

Onlangs zagen we ook concurrent Eufy die de markt van de robotgrasmaaiers heeft betreden, maar voor Dreame is dit zeker niet de eerste robotgrasmaaier. Wel gaat het dit keer om een echte high-end robotgrasmaaier. De Dreame A2 brengt de omgeving in kaart en heeft inzicht in de omgeving. Niet alleen kunnen obstakels zo vermeden worden, ook kan de maaier zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en maaipatronen vervolgens optimaliseren.

Dit model is uitgerust met het OmniSense 2.0 Intelligent Navigation System. Het combineert 3D LiDAR met kunstmatige intelligentie in de vorm van een 1080p HDR-camera. Dit geeft gezamenlijk een detectiebereik van 70 meter en een gezichtsveld van 360 graden horizontaal en 59 graden verticaal. De Dreame A2 kan op deze manier tot 3000m2 gazon maaien zonder dat grensdraad of RTK-basisstations nodig zijn.

Specificaties Dreame A2 robotmaaier

De AI 1080p HDR-camera legt de tuin haarscherp vast en identificeert objecten in de omgeving.

Door gebruik te maken van LiDAR-rasterscans en geavanceerde visuele algoritmen, detecteert de A2 nauwkeurig gras- en niet-grasgebieden. De maaier scant de tuin, bepaalt de grenzen en gaat aan de slag.

Dankzij de integratie van een 3D-precisiesensor met LiDAR met een camera aan de voorzijde kan de maaier gebruikmaken van geavanceerde algoritmen voor visuele intelligentie. De combinatie zorgt er zo voor dat A2 automatisch door de tuin kan navigeren en zichzelf positioneert voor efficiënt en moeiteloos maaien. Dat draagt bij aan een laag energieverbruik en aan duurzaamheid.

Dankzij OmniSense 2.0 beschikt de A2 over uitzonderlijke detectiemogelijkheden en levert hij betrouwbare prestaties onder verschillende omgevingsomstandigheden, of het nu gaat om weinig of fel licht, het navigeren op vlak terrein of het bedwingen van steile hellingen.

De A2 is perfect voor huizen met losstaande voor- en achtertuinen en maakt het mogelijk twee onafhankelijke kaarten te maken en te beheren. Zo kan een huiseigenaar verschillende maaiplannen maken voor elk gebied, wat tijd bespaart en waarvoor geen extra maaier nodig is.

De EdgeMaster-technologie zorgt voor een efficiënte aanpak van de randen van de tuin.

Prijs en beschikbaarheid

De Dreame A2 is verkrijgbaar voor 2.799 euro via onder andere de website van Dreame. Tot en met eind deze maand krijg je een korting van 300 euro.