Trends en verwachtingen op het gebied van audio voor 2025

Revival na revival

Wie voor de ervaring gaat kiest vinyl, wie slim is koopt muziek-cd’s. Het is scherp gesteld, maar die uitspraak klopt ergens wel. Zo is het toch wel opvallend dat de verkoop van cd’s sinds vorig jaar weer (lichtjes) in de lift zit. Er zijn daarnaast opvallend meer cd-spelers uitgebracht in 2024, terwijl je in de jaren daarvoor steeds harder moest zoeken om een te vinden. Terwijl dit wordt geschreven, speelt er zelfs een muziek-cd af via een heruitgave door FiiO van een draagbare Discman. Kostprijs: 160 euro, en de kwaliteit is best ok.

Het lijkt een kleine herhaalbeurt van wat er eind jaren negentig gebeurde. Toen stopten veel merken met het aanbieden van platenspelers om dan jaren later toch weer die productie te moeten herstarten. Vaak met veel moeite, want de benodigde kennis en machines waren foetsie. Dat is minder geval bij cd’s, omdat die kennis wel nog voorradig is. Maar het was op een bepaald moment steeds moeilijker om drive-mechanismen van een goede kwaliteit te vinden.

Inmiddels is de cd-revival een feit. Voor wie volledig in de ban van streamingdiensten is, lijkt die herwonnen liefde voor fysieke media misschien een beetje gek. Maar hoe je het ook draait en keert, de muziek die je beluistert via een streamingdienst huur je en bezit je niet. Abonnement gedaan? Muziek weg. En het gebeurt wel vaker dat een of andere licentiedeal afloopt, waardoor plots een favoriete album of track verdwijnt. Er bestaat daarnaast zoiets als keuzestress, waardoor sommige mensen net horendol worden van dat enorm aanbod aan muziek. Het commerciële belang van playlists bij diensten als Spotify betekent dat je niet altijd makkelijk in contact komt met interessante nieuwe muziek, al proberen kleinere diensten als Qobuz en Idagio dat net wel heel hard.

De vinylrevival maakt toch duidelijk dat sommige mensen geen ongelimiteerde muziekbibliotheek en geen drukke app wensen, maar liever een eigen muziekcollectie die echt van hen is. Die je kunt opzetten zonder afgeleid te worden door meldingen. Die vinylrevival zit trouwens echt niet in de hoek van stokoude hifi-fans die hunkeren naar de vorige eeuw, zoals soms smalend wordt gedaan. Ga eens langs bij een concert van een artiest die bij jongeren populair is, zoals Oliva Rodrigo of Conan Gray, en je ziet platen over de toog vliegen – recht in de handen van 14-18-jarigen.

Een probleem is echter dat door een combinatie van hogere grondstofprijzen en gebrek aan productiefaciliteiten vinyl echt wel duur begint te worden. Veertig-vijftig euro per album, het is niet zo uitzonderlijk, net bij die artiesten die een jonger publiek bereiken. En dan is er de cd. Genegeerd door velen, maar technisch biedt het wel een geweldige kwaliteit. Een medium dat ook niet verslijt als je het afspeelt. En een medium dat vaak heel goedkoop te vinden is. Zelfs bijna-nieuwe albums vind je voor 10-15 euro – en iets oudere voor nog minder. Tweedehands muziek-cd’s? Betaal je misschien enkele euro’s voor. Niet een slechte manier om een muziekcollectie op te bouwen die echt van jou is.